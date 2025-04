Whatsapp und mehr: Meta blockiert Apple Intelligence in seinen iOS-Apps

Aus Meta-Apps verbannt: iPhone- und iPad-Nutzer:innen müssen jetzt in Instagram und Co. auf Apples KI-Funktionen verzichten. (Foto: Camilo Concha/Shutterstock)

Seit der Einführung von Apple Intelligence mit iOS 18.1 im Oktober 2024 profitieren viele iPhone- und iPad-Nutzer:innen von KI-gestützten Funktionen wie den „Writing Tools“, die das Verfassen und Überarbeiten von Texten erleichtern. Bisher ging das auch in Apps wie Whatsapp und Instagram.

Wie 9to5Mac berichtet, hat Meta diese Features jetzt allerdings aus seinen iOS-Apps entfernt. Auch die Erstellung von Genmoji – individuell generierten Emojis – sowie das Hinzufügen von Stickern und Memojis in Instagram Stories sind nicht mehr möglich. Meta hat sich bislang nicht zu den Gründen für diese Entscheidung geäußert.

Meta: Eigene KI statt Apple Intelligence?

Ein möglicher Beweggrund für Metas Schritt könnte die Förderung der eigenen KI-Lösung sein. Meta AI ist mittlerweile in den meisten Apps des Unternehmens integriert und bietet Funktionen zur Text- und Bildgenerierung an.

Besonders reibungslos funktioniert Metas hauseigene KI allerdings noch nicht. Zum Beispiel verspricht die Instagram-KI, User:innen dabei zu helfen, ihren Posts mehr Reichweite zu verschaffen und schlägt dafür völlig veraltete Methoden vor. Hinzu kommen – wie bei den meisten KI-Chatbots – Datenschutzbedenken, da die Konversationen nicht Ende-zu-Ende verschlüsselt sind.

Indem Meta die Nutzung von Apple Intelligence einschränkt, zwingt es Nutzer:innen dazu, verstärkt auf die eigenen KI-Dienste zurückzugreifen.

Gescheiterte Partnerschaft: Apple und Meta kommen nicht zusammen

Der Umgang mit den Daten der User:innen ist auch, was einer offiziellen Kooperation zwischen Apple und Meta schon in der Vergangenheit im Wege stand: Bereits im vergangenen Jahr haben die beiden Unternehmen laut Wall Street Journal über eine mögliche Integration von Metas Sprachmodell Llama in Apple Intelligence verhandelt.

Die Gespräche scheiterten jedoch, angeblich aufgrund von Differenzen in Bezug auf Datenschutzrichtlinien. Zudem geraten Apple und Meta immer wieder wegen der App-Store-Richtlinien aneinander.

Einschränkungen für Nutzer:innen

Für Nutzer:innen bedeutet Metas Entscheidung, dass sie in einigen der meistgenutzten Apps auf iOS auf Apple Intelligence verzichten müssen. Ob Meta in Zukunft seine Haltung ändert und die KI-Funktionen von Apple wieder zulässt, bleibt abzuwarten.

Die Social-Media-Evolution

