Nach Whatsapp: Meta bringt Instagram auf das iPad – was dahinter steckt

Meta und Apple haben Nutzer:innen in den vergangenen Tagen überrascht. Nachdem iPad-User:innen seit Jahren auf Drittanbieterlösungen zurückgreifen mussten, um Whatsapp auf dem Tablet zu nutzen, ist dieser Umweg jetzt endgültig Geschichte. Whatsapp ist offiziell für das iPad verfügbar und lässt sich wie auf allen anderen Endgeräten nutzen. Doch das soll noch nicht das Ende sein.

Meta arbeitet an eigenständiger Instagram-App fürs iPad

Die Informationen stammen von Bloombergs Mark Gurman. In seinem „Power on“-Newsletter schreibt der Apple-Experte, dass Meta schon an einer nativen Instagram-App für iPads arbeitet. So heißt es von ihm: „Mir wurde gesagt, dass die Mitarbeiter:innen bei Meta aktiv Instagram für das iPad austesten und die Arbeit daran mit Hochdruck vorangeht. Ich würde vermuten, dass sie noch in diesem Jahr veröffentlicht wird, wenn alles nach Plan verläuft.“

Aktuell bleibt iPad-Nutzer:innen nur der Umweg über den Safari-Browser oder über die iPhone-App von Instagram. Der Nachteil bei letzterer Option ist, dass die Anzeige nicht für das iPad optimiert ist. Heißt: Nutzer:innen bekommen nur den schmalen Bildausschnitt eines iPhones geboten, obwohl das iPad deutlich mehr Platz bieten würde. Dadurch ist auf dem Bildschirm der Anteil an schwarzen Balken deutlich höher als an Instagram-Content.

Aber warum gab es bisher keine native Instagram-App fürs iPad? Laut Gurman und seinen Insider:innen soll es gleich mehrere Gründe dafür geben. Zunächst gab es wohl Bedenken, wie die quadratischen Bilder von Instagram auf dem Bildschirm des iPads dargestellt werden. Sollten zudem Bilder mit geringerer Auflösung auf die Größe des iPad-Displays hochskaliert werden, könnten diese unscharf und pixelig werden.

Offenbar hat Meta aber jetzt Mittel und Wege gefunden, um diese Probleme zu verhindern. Gerüchten zufolge könnte der Sinneswandel und die schnelle Umsetzung von Instagram auf dem iPad aber auch einen anderen Grund haben. Denn Tiktok – einer der größten Rivalen für Instagram – ist nativ auf dem iPad verfügbar und zieht immer mehr Nutzer:innen an.

