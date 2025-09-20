Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Meta Connect: Neue Ray-Ban-Brille mit Head-up-Display vorab durchgesickert

Viele warten gespannt auf die neuen KI-Brillen mit Display von Meta, die wohl auf der Meta Connect vorgestellt werden. Kurz davor wurden sie geleakt – und zwar durch Meta selbst.

Von Christian Bernhard
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Meta Connect: Neue Ray-Ban-Brille mit Head-up-Display vorab durchgesickert

Mark Zuckerberg schwört auf Smart Glasses. (Foto: picture alliance / Sipa USA | Image Press Agency)

Kurz vor dem Start der Meta Connect, der jährlichen Konferenz des US-Unternehmens, auf der die neuesten Innovationen vorgestellt werden, ist ein Video durchgesickert, das die neuen KI-Brillen mit Display von Meta zeigt. Das Besondere daran: Der Leak erfolgte nicht durch Externe, sondern durch Meta selbst.

Anzeige
Anzeige

Meta veröffentlicht Video versehentlich vorab

In einem Video waren die neuen Smart Glasses von Ray-Ban und Oakley zu sehen, die mit der Meta-Technologie bestückt sind. Das Video wurde von Meta selbst veröffentlicht – und dann wieder entfernt. Die Plattform UploadVR berichtete als erste darüber und zeigte Ausschnitte davon.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

In einem der Ausschnitte ist eine Meta-Ray-Ban-Brille mit einem Head-up-Display zu sehen, mit dem die Nutzer:innen Karten und Text in die reale Welt projizieren können, sowie ein Armband, das mit dem Display interagiert.

Anzeige
Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Head-up-Display im Fokus

Was ist von der neuen KI-Brille aus dem Hause Meta zu erwarten? Laut Business Insider kündigt das durchgesickerte Video womöglich eine Überraschung der Meta Connect an: das integrierte Head-up-Display, das Meta der Produktion kommerzieller Brillen mit dem technologischen Niveau der Orion-Brille einen Schritt näher bringen würde.

Meta Orion ist ein noch nicht kommerzialisierter Prototyp einer Augmented-Reality-Brille, der holografische 3D-Bilder direkt ins Sichtfeld projiziert, wodurch die physische mit der digitalen Welt verschmelzen soll. 2024erklärte Meta noch, das Produkt sei zu teuer für den Massenmarkt.
Das ist die Geschichte von VR

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

12 Bilder ansehen
Die Geschichte der Virtual Reality Quelle: Foto: Erin Cadigan/Shutterstock

Meta-CEO Zuckerberg schwört auf Smart Glasses

Meta ist nicht das einzige Unternehmen, das an Smart Glasses mit integriertem Display arbeitet. Google präsentierte im Mai eine eigene Version, die auf Android XR basiert, einer neuen Plattform für Augmented-Reality-Brillen. Google arbeitet dabei mit den Brillenunternehmen Warby Parker und Gentle Monster zusammen, um Brillengestelle zu entwickeln, die voraussichtlich noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Meta-CEO Mark Zuckerberg verbreitet Optimismus in Bezug auf die Smart Glasses. In einer Telefonkonferenz im Juli sagte er, Smart Glasses würden letztendlich die primäre Art und Weise sein, wie Menschen mit KI interagieren. Wer sie nicht nutze, sei „kognitiv benachteiligt“, betonte er.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Meta Mark Zuckerberg
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren