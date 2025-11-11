Anzeige
Nach 16 Jahren ist Schluss: Meta schaltet Facebook-Like-Button für externe Websites ab

Ende der Social-Plugins und einer Ära: Der Facebook-Like-Button und der Facebook-Comment-Button werden bald für Drittseiten entfernt.

Von OnlineMarketing.de Redaktion
1 Min.
Nach 16 Jahren ist Schluss: Meta schaltet Facebook-Like-Button für externe Websites ab

Das Ende einer Ära des Social Webs: Meta beendet die Unterstützung für Facebook-Like- und Kommentar-Buttons auf Drittanbieter-Websites ab Februar 2026. Diese Entscheidung markiert einen bedeutenden Wandel in der Online-Interaktion und Datensammlung. (Foto: Shutterstock / Skorzewiak)

Am 10. Februar 2026 ist es so weit: Meta nimmt die Facebook-Like-Buttons als Social-Media-Plugin von Third-Party-Websites. Auch die Kommentar-Buttons werden entfernt. Diese Buttons waren 2010 eingeführt worden und waren jahrelang ein zentraler Bestandteil des Webs. Doch ihre Relevanz schwand mit der Weiterentwicklung sozialer Medien und der Website-Strukturen. Mithilfe dieser Buttons können User externe Inhalte über die Seiten liken und Facebook-Kommentare von dort aus starten.

Ändert sich etwas für Seitenbetreiber:innen?

Meta gibt an, dass das Ende der altbekannten Facebook-Buttons auf Drittseiten Teil der Modernisierung ist. Die Plugins seien Ausdruck einer früheren Ära des Internets.

Ab dem 10. Februar wird Meta anstelle der Plugins ein 0 × 0-Pixel als unsichtbares Element ausgeben. Damit möchte der Konzern verhindern, dass es auf Websites zu Störungen oder Problemen mit der Seitenfunktionalität kommt. Nur der Plugin-Inhalt wird von der Seite entfernt, sodass Betreiber:innen keine Beeinträchtigungen befürchten sollten. Nach Angaben Metas ist demnach auch kein Handeln vonseiten der Seitenbetreiber:innen oder Developer notwendig. Allerdings können sie den Plugin-Code schon selbst entfernen, um eine optimierte UX zu bieten. Bis zum 10. Februar 2026 lassen sich noch Änderungen an den Plugins selbst vornehmen.

Mit dem Ende dieser Third-Party-Plugins endet eine Ära, wenngleich Likes und vor allem Kommentare in Metas Social-Media-Kosmos selbst noch immer viel Gewicht haben, nicht zuletzt beim heute so populären Reels-Format. Während Meta mit diesem dank diverser Ad-Integrationen Milliarden verdient und auf eine KI-basierte Automatisierung der Kampagnenstruktur zusteuert, hat der Konzern mit immer mehr Ads für Scams zu kämpfen – und verdient daran gleichzeitig in unerhört hohem Maße mit.

Der Artikel stammt von Niklas Lewanczik aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.

