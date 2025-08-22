Meta-Forscherin über KI-gesteuerte Roboter: „Die Erfolgsquote lag bei 30 Prozent“

Die Entwicklung spezialisierter Roboter für Arbeitsumgebungen in der Robotik sei laut Forscherin Rai bereits heute machbar. (KI-generiertes Bild: Midjourney / MIT Technology Review)

Akshara Rai ist Forscherin bei Meta AI. Sie beschäftigt sich mit Roboterlernen und ihre „größte Freude ist es, zu sehen, wie meine Roboter etwas tun, was sie vorher nicht konnten“.

Anzeige Anzeige

MIT Technology Review (TR): Ich habe kürzlich ein Video mit einer Demo aus Ihrer Forschung zu einem Roboter gesehen, der autonom ein Zimmer aufgeräumt hat. Kann er das auch bei mir zu Hause?

Akshara Rai: Dem muss ich vorausschicken: Die Erfolgsquote bei diesem Experiment lag bei 20 bis 30 Prozent. Die Roboter sind also eindeutig noch nicht bereit für den Einsatz in der realen Welt. Aber es war im Grunde ein Proof of Concept, dass wir ein Robotersystem bauen können, das sehr komplexe Anweisungen wie „Räume das Zimmer auf“ in einer völlig unbekannten Umgebung ausführen kann, diese Umgebung mit seinen eigenen Sensoren erkundet und dann entscheidet, welche Maßnahmen zu ergreifen sind.

Anzeige Anzeige

TR: Wie funktioniert das technisch?

Rai: Stellen Sie sich vor, Sie sind mit dem Abendessen fertig und bitten den Roboter, das Haus aufzuräumen. Sie haben vielleicht am Esstisch gegessen, aber das weiß er nicht mit Sicherheit. Er weiß auch nicht, wo Ihre Teller auf dem Esstisch stehen. Nun muss dieser Haushaltsroboter Ihr Haus durchsuchen. Er weiß, wo der Esstisch steht, weil er dieses Haus kennt, aber er muss im Grunde genommen prüfen, ob Sie dort gegessen haben. Dazu nutzt er sein semantisches Wissen darüber, wo Menschen zu Abend essen, und erkundet seine Umgebung mithilfe seiner integrierten Sensoren.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

„Es ist eine Art Rollenspiel“

TR: Was genau macht die KI dabei?

Rai: Wir haben ein Llama-3.1-Modell so trainiert, dass es allgemeine Anweisungen entgegennimmt, diese in einzelne Schritte zerlegt und neue Informationen aus der Umgebung berücksichtigt, um seinen Plan anzupassen. Das lernt das Modell in einer simulierten Umgebung.

Anzeige Anzeige

Es ist eine Art Rollenspiel, das die KI mit sich selbst spielt. Der Roboter soll das Wohnzimmer aufräumen. Dann denkt das Modell: Okay, um das Wohnzimmer aufzuräumen, sollte ich zuerst das Wohnzimmer erkunden, um zu sehen, wo sich die Gegenstände befinden. Also erkundet es das Wohnzimmer. Und während es das tut, denkt es: Okay, ich habe Stofftiere auf dem Sofa und dem Couchtisch gefunden. Ich sollte diese Stofftiere wegräumen. Es führt also eine Art Selbstgespräch, um seine Aktionen zu planen.

TR: Das klingt sehr einfach, wenn Sie das erzählen. Aber wo treffen Llama und der physische Roboter aufeinander?

Rai: Im Grunde ist der letzte Teil nach diesem großen Sprachmodell die Robotersteuerung. Diese physische Umsetzung ist tatsächlich sehr herausfordernd und etwas, das wir aus großen Sprachmodellen nicht herausholen können.

Anzeige Anzeige

„Wir bauen eine Bibliothek mit Fähigkeiten auf“

TR: Warum?

Rai: Die Modelle wissen nicht, wie sie mit der realen Welt interagieren sollen. Fähigkeiten wie zum Beispiel, dass man eine Tasse auf eine bestimmte Art halten muss, damit man nichts verschüttet, müssen wir einzeln trainieren. Dafür verwenden wir Simulationen. Wir bauen eine Bibliothek mit Fähigkeiten auf.

TR: Es wird viel von Robotern als künstlichen Arbeitskräften gesprochen. Ist die Technik wirklich schon so weit?

Anzeige Anzeige

Rai: Es ist schwer zu beurteilen, was funktioniert, wenn man es nicht selbst testen kann. Wenn in Demos alles funktioniert, wie hoch ist die tatsächliche Erfolgsquote? Das geht aus den Demos nicht hervor. Ich denke, dass die Entwicklung spezialisierter Roboter für Arbeitsumgebungen in der Robotik bereits heute machbar ist. Selbst wenn es sich um einen humanoiden Roboter handelt, der in einer Fabrikumgebung eingesetzt wird, halte ich es heute für möglich, diesen Roboter dorthin zu schicken, ihn für diese Umgebung zu trainieren und ihn dann in dieser Umgebung arbeiten zu lassen.

TR: Das führt mich zu meiner ersten Frage zurück: Kann Ihr Roboter meine Wohnung aufräumen?

Rai: Ich denke, der Traum von einem humanoiden Roboter, der in Ihr Haus kommt und alle Ihre Aufgaben übernimmt, ist definitiv noch nicht realistisch. Dafür brauchen wir noch etwas Zeit und wir brauchen Durchbrüche in der Robotikarchitektur und bei den Trainingsmethoden, um dorthin zu gelangen.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema