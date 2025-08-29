Anzeige
News
Kann KI das Metaverse retten? Meta setzt auf sprechende Avatare in Horizon Worlds

Bisher glichen Besuche in virtuellen Welten oft einem Spaziergang durch eine leere Filmkulisse. Meta will das nun ändern – mit Gesprächspartnern, die nicht aus einem Skript lesen, sondern zuhören und reagieren.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Kann KI das Metaverse retten? Meta setzt auf sprechende Avatare in Horizon Worlds
Meta setzt auf mehr KI im Metaverse. (Bild: Meta)

Die Facebook-Mutter Meta aus Menlo Park im US-Bundesstaat Kalifornien hat ein umfassendes Update für seine Metaverse-Plattform Horizon Worlds angekündigt. Kern der Neuerungen sind KI-gestützte Nicht-Spieler-Charaktere (NPCs), die in der Lage sein sollen, dynamische und „lebensechte” Gespräche mit menschlichen Spieler:innen zu führen.

Diese sogenannten „verkörperten, konversationellen LLM-NPCs“ stellen eine signifikante Weiterentwicklung gegenüber den bisherigen, rein skriptbasierten Charakteren dar. Entwickler:innen können diese neuen NPCs bald über den Worlds Desktop Editor erstellen und detailliert anpassen.

Ein ganzes KI-Arsenal für Entwickler:innen

Die sprechenden Avatare sind Teil einer größeren strategischen Initiative von Meta, generative KI-Werkzeuge tief in den Erstellungsprozess von virtuellen Welten zu integrieren. Laut einem offiziellen Blogbeitrag von Meta können Entwickler:innen die Persönlichkeit, die Hintergrundgeschichte und sogar die Stimme ihrer NPCs aus einer Bibliothek auswählen.

Ziel ist es, den Charakteren eine glaubwürdige Identität zu verleihen, die über das reine Beantworten von Fragen hinausgeht. Sie können Spieler:innen kontextbezogene Hilfe anbieten, witzige Dialoge führen oder Hinweise zur Erkundung der Welt geben und so die Immersion spürbar vertiefen.

Neben den konversationellen NPCs stellt Meta mit der „Environment Generation“ ein weiteres mächtiges Werkzeug zur Verfügung. Damit lassen sich durch einfache Texteingaben komplette 3D-Umgebungen inklusive Modellen, Texturen und Farben erstellen. Dies soll den Entwicklungsprozess gerade in frühen Phasen erheblich beschleunigen.

Die Werkzeugpalette wird durch KI-Assistenten zur Erstellung von 3D-Meshes, Texturen, Skyboxen und Soundeffekten ergänzt. Meta schafft damit ein umfassendes Ökosystem, das es auch Kreativen ohne tiefgreifende Programmier- oder Designkenntnisse ermöglichen soll, komplexe virtuelle Erfahrungen zu schaffen.

Strategischer Schachzug mit offenen Fragen

Mit diesem Schritt verknüpft Meta seine beiden kostspieligsten Zukunftswetten: das Metaverse und die künstliche Intelligenz. Die neuen Werkzeuge könnten Horizon Worlds einen entscheidenden Vorteil gegenüber Konkurrenzplattformen wie VRChat oder Roblox verschaffen, die bislang primär auf geskriptete Interaktionen setzen. Erste Beispiele für den Einsatz der neuen Technologie lassen sich bereits in den Welten „Bobber Bay Fishing“ und „Profit or Perish“ erkunden, wie Engadget berichtet.

Die Ankündigung wirft jedoch auch Fragen auf. Es wird sich zeigen müssen, wie natürlich sich die Konversationen mit den KI-Charakteren tatsächlich anfühlen werden und ob sie über das Niveau fortschrittlicher Chatbots hinauskommen.

Zudem bleiben die Herausforderungen bei der Moderation von Inhalten bestehen. Unvorhersehbare KI-generierte Dialoge bergen ein Potenzial für problematische oder unerwünschte Interaktionen, dessen Handhabung eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt. Ob diese technologische Offensive ausreicht, um die Nutzer:innenzahlen von Horizon Worlds nachhaltig zu steigern, wird die Praxis zeigen müssen.

MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Metaverse Meta
