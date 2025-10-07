Anzeige
Ratgeber
Auf Facebook, Instagram und Linkedin: So widersprecht ihr dem KI-Training mit euren Daten

Portale wie Facebook, Instagram und Linkedin nutzen eure Beiträge, um ihre KI-Modelle zu trainieren. Wenn ihr das nicht wollt, gibt es aber immerhin Mittel und Wege, um der Nutzung zu widersprechen.

Von Marvin Fuhrmann
3 Min.
Artikel merken
Auf Facebook, Instagram und Linkedin: So widersprecht ihr dem KI-Training mit euren Daten
Bei Facebook, Linkedin und Instagram könnt ihr gegen KI-Training widersprechen. (Bild: Shutterstock/Twin Design)

Meta, der Konzern hinter Facebook und Instagram, hatte vor einer Weile angekündigt, dass er neue KI-Tools mit zusätzlichen Daten trainieren will. Dabei greift das Unternehmen auf öffentliche Posts von Nutzer:innen auf Instagram und Facebook zurück, wie es in der Ankündigung hieß. Da Meta AI mittlerweile auch für europäische Facebook- und Instagram-User:innen freigegeben wurde, werden eure Postings aktiv für das KI-Training genutzt.

„Um effektive Modelle zu trainieren, ist eine enorme Menge an Daten nötig. Meta nutzt daher eine Kombination verschiedener Quellen. Wir verwenden sowohl öffentlich zugängliche als auch lizenzierte Informationen. Zusätzlich nutzen wir Informationen, die über Produkte und Services von Meta geteilt werden. Das können etwa Beiträge, Fotos oder Bildunterschriften sein“, verrät Meta.

Meta betont, dass die KI nicht mit Privatnachrichten trainiert werden soll. Dennoch könnten einige Facebook- und Instagram-Nutzer:innen Probleme damit haben, dass ihre Posts für die KI von Meta genutzt werden. Und auch andere Portale wie Linkedin bieten mittlerweile eine Künstliche Intelligenz, die allerdings mit Daten der Nutzer:innen trainiert wird.

Zwar ist die erste Frist, um dem KI-Training zu widersprechen, bei Facebook und Instagram schon verstrichen, doch könnt ihr auch jetzt noch einen Schlussstrich ziehen. Nach dem Widerspruch werden künftige Inhalte nicht mehr für die KI verwendet. Wie schon vor dem Ablauf der Frist ist das aber nicht bei allen Plattformen mit ein paar Klicks getan.

KI-Training auf Facebook, Instagram und Linkedin unterbinden

Um dem KI-Training auf den Metas Plattformen zu widersprechen, müsst ihr ein Formular ausfüllen. Das Facebook-Formular findet ihr direkt über die Verlinkung, das Instagram-Formular ebenfalls. Bedenkt, dass ihr bei beiden Diensten eingeloggt sein müsst, um das Formular überhaupt aufrufen zu können. Im Formular müsst ihr euer Wohnsitzland und eure E-Mail-Adresse angeben. Optional könnt ihr eine Begründung hinzufügen, warum ihr dem KI-Training widersprecht.

Die Verbraucherzentrale gibt mehrere Empfehlungen für Begründungen. Fällt euch kein Grund ein, könnt ihr euch einen dieser Sätze einfach kopieren und in das Formular einfügen. In der Regel sollte es aber auch ausreichen, wenn ihr Meta schreibt, dass ihr das Training mit euren Daten nicht erlaubt oder ihr lasst das Feld ganz einfach frei. Solltet ihr über die Links nicht auf die Formulare zugreifen können, gibt es auch noch den Umweg über den Browser oder die jeweiligen Apps. So etwa bei Linkedin. Wie das geht, zeigen wir euch in den folgenden Anleitungen.

KI-Training bei Instagram widersprechen

  1. Ruft euer Profil auf.
  2. Auf dem Smartphone tippt ihr auf die drei Striche oben rechts, im Browser auf das Zahnrad, um die Einstellungen zu öffnen.
  3. Sucht auf dem Smartphone ganz unten nach den Menüpunkten „Info | Datenschutzrichtlinie“. Im Browser nutzt ihr die Punkte „Einstellungen und Privatsphäre | Datenschutzrichtlinie“.
  4. Im oberen Bereich des Hilfstexts gibt es einen blau hinterlegten Link zum „Widerspruchsrecht“. Dort findet ihr das Formular.

KI-Training bei Facebook widersprechen

  1. Öffnet die Einstellungen, indem ihr auf euer Profilbild tippt.
  2. Wählt „Einstellungen und Privatsphäre | Einstellungen“ aus.
  3. Sucht nach „Datenschutzrichtlinie“ weiter unten und wählt diesen Punkt aus.
  4. Klickt auf den blau hinterlegten Link „Widerspruchsrecht“, um das Formular aufzurufen.

KI-Training bei Linkedin widersprechen

  1. Öffnet die Einstellungen über euer Profilbild.
  2. Wählt den Punkt „Datenschutz“ aus.
  3. Wählt im Bereich „So verwendet Linkedin Ihre Daten“ den Punkt „Daten zur Verbesserung generativer KI“ aus.
  4. Stellt den Schieberegler „Ihre Daten zum Schulen von KI-Modellen verwenden, um Inhalte zu erstellen“ aus „Aus“.

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 03.06.2024 veröffentlicht, interessiert jedoch immer noch sehr viele unserer Leser:innen. Deshalb haben wir ihn aktualisiert und hier nochmals zur Verfügung gestellt.

Kommentare

