Metas KI-Forscherin warnt: „Je autonomer Agenten sind, desto schwieriger wird es für Menschen, sie zu knacken“

Pascale Fung forscht seit den 1990er Jahren im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion und ist Senior Director of AI Research bei Meta-FAIR (dem KI-Forschungszentrum von Meta). Dort leitet sie unter anderem die Forschungsarbeiten zu KI-Agenten. Darüber hinaus ist sie eine gefrage Expertin für KI-Governance – unter anderem arbeitet sie im Global Future Council des Weltwirtschaftsforums mit und ist Mitglied des Expertennetzwerks des UN-Beratungsgremiums für KI. MIT Technology Review hat Pascale Fung am Rande der Konferenz Rise of AI im Mai in Berlin interviewt, wo sie einen Vortrag über die Zukunft von KI-Agenten gehalten hat.