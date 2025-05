Meta soll an zwei neuen KI-Brillen arbeiten, die euren Alltag komplett erfassen und Gesichter erkennen können

Meta hat schon mit den Ray-Ban-Smartglasses erste KI-Brillen auf den Markt gebracht, mit denen Träger:innen Fotos und Videos von ihrer Umgebung machen können – teilweise sogar ungewollt. Laut einem Bericht von The Informationen, arbeitet Meta jetzt an weiteren Modellen, die noch mehr Features rund um die hauseigene Meta AI bieten sollen.

Das Unternehmen soll demnach an zwei neuen KI-Brillen gleichzeitig arbeiten. Intern tragen die Gadgets die Codenamen Aperol und Bellini. Welche Unterschiede es zwischen den Modellen geben könnte, ist nicht bekannt. Allerdings soll Meta für die neue Generation der Smartglasses eine Gesichtserkennung per KI entwickeln. Darüber soll euch die Brille etwa die Namen von bekannten Personen in eurer Nähe einblenden.

Ferner plant Meta laut Bericht, die Live-AI-Features weiter auszubauen. Aktuell können User:innen in den USA und Kanada „Hey Meta, start live AI“ sagen, während sie die Brille tragen und dadurch etwa die Live-Übersetzung starten oder der KI Fragen stellen. Künftig soll die KI auch eure Umgebung genauer analysieren. Sollte die KI etwa erkennen, dass ihr eure Wohnung verlasst, aber eure Schlüssel nicht eingesteckt habt, soll sie euch daran erinnern.

Solltet ihr zudem noch Aufgaben wie den wöchentlichen Einkauf auf der Liste haben, aber euch schon auf dem Heimweg befinden, kann euch Meta AI über die neue Smart-Brille ebenfalls darauf aufmerksam machen. Durch die neue Funktion sollen die Kameras und Sensoren der Brille immer aktiv sein. Allerdings handelt es sich laut Insider:innen um ein optionales Feature, dem User:innen vorab zustimmen müssen.

Mit den neuen Modellen will Meta wohl auch die Performance der Brillen im Live-AI-Modus verbessern. Aktuelle Modelle halten nur rund 30 Minuten durch, sobald die Funktion aktiviert wurde, wie The Verge berichtet. Mit der kommenden Generation sollen sich die KI-Features auch mehrere Stunden ohne Unterbrechung nutzen lassen. Zudem plant Meta wohl den Release von Kopfhörern, die ebenfalls Kameras und Sensoren bieten, um Meta AI mit weiteren Informationen zu eurer Umgebung zu füttern.

