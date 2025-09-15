Meta-Skills statt Faktenwissen: Hassabis sieht „Lernen lernen“ als neue Kernkompetenz

Google-DeepMind-CEO Demis Hassabis fordert, Zukunftskompetenzen neu zu denken. Auf einer Veranstaltung in Athen sagte er laut Associated Press: Für die nächste Generation sei die wichtigste Fähigkeit „zu lernen, wie man lernt“. Sie stehe damit noch vor Mathematik, Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften.

Er warnte außerdem vor der Geschwindigkeit, mit der KI derzeit voranschreitet. Teilweise gebe es wöchentlich neue Sprünge. Unter diesen Bedingungen seien Prognosen kaum möglich. Innerhalb eines Jahrzehnts könnte sogar Allgemeine Künstliche Intelligenz (AGI) entstehen – mit allen Chancen und Risiken.

„Learning how to learn“: Die neue Kernkompetenz nachfolgender Generationen

Hassabis glaubt, dass es in Zukunft für Menschen weniger von Bedeutung sein wird, Wissen anzuhäufen – entscheidend sei eher, seine Lernprozesse zu optimieren. Dazu zählt etwa die Fähigkeit, neue Themen selbstständig zu durchdringen, Lernstrategien flexibel anzupassen und sich kontinuierlich weiterzubilden.

Diese sogenannten „Meta-Skills“ sollen ergänzend zu traditionellen Ausbildungsinhalten vermitteln, wie man den eigenen Lernmodus analysiert und verbessert. Für Hassabis ist klar: Wer später im Berufsleben bestehen will, wird lernen müssen, sein eigenes Lernen zu steuern, nicht nur Inhalte zu konsumieren.

Technologische Revolution darf Ungleichheit nicht verschärfen

Mit Blick auf die Entwicklung von KI sieht Hassabis sowohl großes Potenzial als auch erhebliche Risiken. Er prognostiziert, dass AGI innerhalb der nächsten zehn Jahre Realität werden könnten. Das bedeutet im Klartext: Maschinen, die in vielen Bereichen auf menschlichem Niveau agieren können, .

Diese Möglichkeit bringt nicht nur technologische Fortschritte mit sich, sondern stellt Gesellschaften vor Fragen: Wie wird Arbeit sich verändern? Wie können Bildungssysteme darauf reagieren? Und vor allem: Wie verteilen sich die Vorteile – und wer bleibt außen vor?

Auch Griechenlands Premierminister Kyriakos Mitsotakis nahm an dem Gespräch mit Hassabis teil – und mahnte vor der wachsenden Macht von Big Tech: Wenn die Vorteile der KI-Revolution nur einer kleinen Elite zugutekämen, könne dies sozialer Unruhe Vorschub leisten.

Die zunehmende Ungleichheit in der Verteilung von Reichtum und Fähigkeiten könnte so zur sprichwörtlichen Achillesferse der Gesellschaft werden. Zudem rief Hassabis dazu auf, nicht nur auf technische Kompetenzen zu setzen, sondern ethische, soziale und methodische Aspekte stärker zu integrieren.

Wichtiger als stures Pauken: Denken lernen

Ganz unabhängig von KI-Entwicklung sind die effiziente Aneignung von Wissen und das kritische Hinterfragen von Lernprozessen Kompetenzen, die in der Schulbildung oft zu kurz kommen.

Eine bewusste Förderung der Lust am Lernen und des analytischen Denkens selbst kann jungen Menschen im späteren Leben von weit größerem Nutzen sein kann als bloße Fakten und fachgebundene Fähigkeiten. So muss der wachsende Einfluss künstlicher Intelligenz auf das Schulsystem nicht zwingend zu negativen Entwicklungen führen.

