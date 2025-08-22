Meta stoppt Abwerbung von KI-Experten: Ist Zuckerbergs Milliarden-Strategie gescheitert?

Wie geht es für Metas KI-Team weiter? (Foto: Shutterstock / Skorzewiak)

Der Aufbau von Metas Superintelligence-Team ist vorerst abgeschlossen. Wie das Wall Street Journal berichtet, setzt der Tech-Konzern unter CEO Mark Zuckerberg sämtliche Neueinstellungen in seiner KI-Abteilung aus. Das Team, das künftig in vier Bereiche gegliedert ist, soll sich jetzt intern strukturieren. Ein weiterer Grund für den Stopp sind offenbar die Sorgen von Investor:innen, dass die hohen Ausgaben den Marktwert belasten könnten.

Metas Ringen um die klügsten KI-Köpfe

Um im globalen KI-Wettstreit Boden gutzumachen, wollte Zuckerberg ein Superintelligence-Team aus Expert:innen aufbauen und scheute dabei auch nicht vor Abwerbeversuchen bei Konkurrenten wie OpenAI zurück. Berichten zufolge bot Meta dabei Gehalts- und Aktienpakete im Wert von bis zu einer Milliarde Dollar an. Die teure Strategie wirkte unüberlegt und konnte den Rückstand zur Konkurrenz bislang nicht wettmachen.

Offiziell begründet Meta den Einstellungsstopp mit organisatorischen Gründen. Im Zuge längerfristiger Planung komme es auch zu einer umfassenden Umstrukturierung der KI-Führungsstrukturen. Gleichzeitig steht die gesamte Branche aktuell unter enormem Druck: Selbst etablierte KI-Unternehmen wie Nvidia und Palantir verzeichneten zuletzt deutliche Kursverluste – ein Hinweis darauf, dass die hohen Bewertungen nicht mit der Realität ihrer Technologien Schritt halten können.

Meta rückt von AGI-Zielen ab

Nach der Umstrukturierung soll das sogenannte Superintelligence Lab von Meta künftig aus vier Bereichen bestehen. Die Abteilung AGI Foundations, die zuletzt an den Llama-Sprachmodellen gearbeitet hatte, wurde aufgelöst. Hintergrund ist unter anderem der misslungene Start des KI-Modells Behemoth, das im April viel Kritik erntete. Expert:innen warfen Meta vor, Benchmarks manipuliert zu haben, um die Leistungsfähigkeit des Modells zu beschönigen. Mindestens drei Mitglieder des AGI (Artificial General Intelligence)-Teams haben inzwischen ihren Abschied verkündet, wie das Wall Street Journal berichtet.

Bis zum Einstellungsstopp hatte Meta mehr als 50 neue Mitarbeiter:innen für seine KI-Offensive gewonnen, darunter 20 Forscher:innen und Ingenieur:innen von OpenAI sowie mindestens 13 von Google. Ob sich diese kostspielige Rekrutierungswelle für Meta auszahlt, bleibt abzuwarten. Derzeit investieren Unternehmen weiterhin zig Milliarden Dollar in den Aufbau von KI-Infrastruktur, deren Einnahmen bisher allerdings weit hinter den Ausgaben zurückbleiben.

Das Ende einer aggressiven Abwerbewelle

Der Kampf um die klügsten Köpfe der KI-Branche hatte zwischenzeitlich beinahe bizarre Züge angenommen. Daran hatte auch Zuckerbergs Recruiting-Strategie einen großen Anteil: Ausgangspunkt dafür war offenbar ein Gespräch mit Mark Chen, dem Forschungsleiter von OpenAI, gewesen. In einem unverbindlichen Austausch bat Zuckerberg um Rat, wie Meta bei der Entwicklung generativer KI aufholen könne. Chen empfahl, stärker in Talente zu investieren – vermutlich ohne zu ahnen, dass Zuckerberg wenig später bei OpenAI Mitarbeiter:innen abwerben würde.

Jetzt scheint die aggressive Einstellungswelle vorerst ein Ende gefunden zu haben. Wie Heise berichtet, gehe es laut einem Meta-Sprecher darum, eine solide Struktur im Bereich der Superintelligenz zu schaffen. Dazu gehört anscheinend auch, dass sich das Team erst einmal finden und intern organisieren muss. Anstatt auf AGI konzentrieren sich die Abteilungen jetzt darauf, Produkte zu entwickeln und die nötige Infrastruktur bereitzustellen – inklusive des Aufbaus eines gigantischen Rechenzentrums.

