Meta testet Communitys für Threads: Das Reddit-Feature, das X den Rest geben soll

Threads überholt X erstmals bei den täglichen aktiven Nutzern auf mobilen Geräten. Diese Entwicklung zeigt das enorme Wachstumspotenzial der Meta-Plattform, auch wenn X bei Web-Nutzern noch vorne liegt. (Foto: Ascannio / Shutterstock)

Es war nur eine Frage der Zeit, ehe Threads erstmals mehr User als X verzeichnen würde. Inzwischen hat die Meta-Tochter es zeitweilig zumindest bei den Daily Active Usern im Mobile-Bereich geschafft. Langfristig könnte Threads X sogar deutlich überholen, vor allem wenn das noch junge Werbegeschäft weiter ausgebaut wird. Auf eine Wachablösung deuten aber ebenso immer neue Features von Threads hin – die zuweilen stark an X erinnern, wie bei den Communitys.

Threads vor X – aber nicht überall

Es wurde viel darüber berichtet, dass Threads endlich X überholt hat. Auch Forbes hat in einem Artikel über den Wechsel geschrieben. Dabei ist aber zu beachten, dass Threads X zwar in den ersten Septemberwochen an einigen bei der Zahl der Daily Active User überholen konnte. Das bezieht sich jedoch nur auf die Mobile-Nutzung. Am 20. September standen so etwa 128,7 Millionen Daily Active User 127,1 Millionen bei X gegenüber.

In den USA hat X aber nach wie vor deutlich mehr täglich aktive User. Und wenn man einen Blick auf die Web-Nutzer:innen wirft, liegt X noch deutlich vorn.

Diese Daten stammen von Similarweb und gelten als aggregierte Einschätzungen zum Nutzungsverhalten, die allerdings nicht perfekt sind. Dafür müsste man offizielle Zahlen der Unternehmen heranziehen, die jedoch nur selten geteilt werden. Insgesamt hat Threads nach Angaben von Meta kürzlich die Marke von 400 Millionen monatlich aktiven Usern überschritten; das ist eine enorme Leistung, nur zwei Jahre nach dem Start der App, die einst als Twitter-Killer und Instagram-Spin-off gestartet ist. X hingegen hat schon länger keine offiziellen Nutzungszahlen mehr geteilt. 2024 war von 550 Millionen monatlich aktiven Usern die Rede. Es könnten aber inzwischen deutlich weniger sein. Threads holt in jedem Fall auf.

Neue Features im Blick: Communitys und Hashtag-Versteck

Der massive Ausbau von Threads findet derweil auf verschiedenen Ebenen statt. So liefert Meta immer wieder neue Funktionen und Tests, um die Plattformerfahrung zu optimieren. Beispielsweise werden für einige User in den USA die Hashtags (die sich inzwischen einfügen lassen) verdeckt und nur über einen Zusatzklick angezeigt. Davon berichtet der Social-Media-Researcher Ahmed Ghanem auf der Plattform selbst. Wir sehen diesen Test bisher nicht.

Neben dieser Layout-Anpassung dürfte aber der Start von Communitys deutlich interessanter sein. Einige Creator wurden ausgewählt und können jetzt auf Communitys als Funktion zugreifen. Die Creatorin rayofsunshine hat die Einladung von Threads dazu geteilt.

Demnach kann sie Communitys wie Book-Threads oder Photographers of Threads suchen und beitreten. Der Zugriff erfolgt dann über das Menü, wobei die Communitys als Interesse im Profil der User angezeigt werden. Inhalte aus den Communitys tauchen dann auch im For-You-Feed der Mitglieder auf. Und in den Communitys selbst ersetzen Custom-Emojis die Herzen bei Likes – bei Book-Threads sind es womöglich Bücher-Emojis. Der Instagram-Chef Adam Mosseri hat in einem Post darauf hingewiesen, dass die Funktion, derzeit in der Betaphase, noch in einem frühen Stadium ist.

Sie ergänzt die an Blueskys Starter-Packs erinnernden Kollektionen und interessenbasierten Feeds. Zudem ist die Funktion durchaus mit dem Communitys-Feature auf X vergleichbar. Dieses bietet moderierte Diskussionsgruppen für spezifische Interessen.

Auch an Reddit erinnert das Feature. Die Plattform lebt von ihren Communitys und Subreddits, in denen hunderte Millionen User die für sie passenden Themen finden, von Mainstream-Diskussionen bis zum hochspezialisierten Nischenthema.

Communitys helfen bei der Werbung

Dass X und Threads solche Fachbereiche eröffnen, ist kein Zufall. Zum einen fördern diese die User-Bindung und Verweildauer, weil sie mehr für sie relevante Themen und Gleichgesinnte finden können. Zum anderen bieten die in diesen Kontexten geteilten Inhalte wertvolle Datengrundlagen für die Plattformbetreiber:innen, um noch personalisiertere Werbung ausspielen zu können. In diesem Jahr hat Threads mit der Integration von Ads begonnen, um die Meta-Tochter mit ihrem Inventar als Monetarisierungsplattform einzusetzen. Neu sind derzeit das 4:5-Format für Einzelbild- und Videoanzeigen sowie für Carousel Ads auf Threads, Advantage+-Katalog-Ads und App-Ad-Kampagnen sollen folgen.

Gelingt es Meta, Threads als Werbeplattform für zahlreiche Advertiser zu etablieren, dürfte das dabei helfen, X bald endgültig zu überholen. Die Konkurrenz setzt unterdessen stark auf eigene AI-Features wie Grok und KI-Companions.

