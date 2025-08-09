Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

„Vibecoding“ im Bewerbungsgespräch: Meta testet KI-gestützte Interviews für Entwickler

Meta drängt die eigenen Softwareentwickler:innen immer stärker dazu, KI-Assistenten für ihre Arbeit zu nutzen. Jetzt sind interne Dokumente durchgesickert, die zeigen: Schon beim Bewerbungsgespräch soll KI künftig zum Standard gehören.

Von Kim Hönig
3 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
„Vibecoding“ im Bewerbungsgespräch: Meta testet KI-gestützte Interviews für Entwickler

„Vibecoding“ schon im Vorstellungsgespräch: Meta will den Bewerbungsprozess mehr an die aktuelle Entwicklungsumgebung anpassen. (Foto: Tirachard Kumtanom/Shutterstock)

In den letzten Monaten hat Meta-CEO Mark Zuckerberg mehrfach deutlich gemacht, dass er die Zukunft in künstlicher Intelligenz sieht. Ob als Ersatz für reale Freund:innen oder millionenteure Unterstützung für sein Team: Für Zuckerberg hat der „Trend“ KI noch lange nicht ausgedient.

Anzeige
Anzeige

Da ist es nur konsequent, dass nun auch sein Konzern Meta verstärkt auf KI in neuen Bereichen setzt. Laut einem Bericht von Wired und 404 Media arbeitet Meta daran, die Nutzung von KI-Assistenten während des Bewerbungsprozesses für Softwareentwickler:innen zuzulassen. Interne Tests und Probe-Bewerbungsgespräche sollen im Juli 2025 stattgefunden haben.

Zuckerberg: KI programmiert KI – schon bald

Mehrfach hat Zuckerberg bereits öffentlich betont, dass künstliche Intelligenz in naher Zukunft die Tätigkeiten von Entwickler:innen übernehmen können soll. „Mit der Zeit werden wir einen Punkt erreichen, an dem ein Großteil des Codes in unseren Apps, einschließlich der von uns entwickelten KI, tatsächlich von KI-Ingenieuren und nicht mehr von menschlichen Ingenieuren erstellt wird“, sagte er im Januar etwa im Podcast des umstrittenen Trump-Unterstützers Joe Rogan.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Entsprechend würden Programmierer:innen im Hause Meta bereits dazu gedrängt, KI bei ihrer Arbeit einzusetzen, berichtet Wired. Dazu passt  die Strategie, KI schon im Bewerbungsprozess zuzulassen – schließlich kann Meta so sicherstellen, dass Neueinstellungen „Vibecode“ von Anfang an als Teil ihrer Arbeit verstehen.

Meta setzt schon darauf: Was ist „Vibecoding“?

Unter Vibecoding versteht man das Schreiben von Code mithilfe von Large-Language-Models (LLM). Quellcode für Programme wird also nahezu vollständig via Prompt erstellt. Mark Zuckerberg verspricht sich davon etwa mehr Freiraum für seine Programmierer:innen. Sie sollen lästige Arbeiten an die KI abgeben, damit sie selbst „viel kreativer sein und die Freiheit haben [können], verrückte Dinge zu tun“.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Meta sucht intern Freiwillige für KI-gestützte Test-Interviews

Noch arbeitet Meta offenbar daran, die entsprechenden Bewerbungsprozesse festzulegen. Wired und 404 Media liegen interne Dokumente von Meta vor, mit denen der Konzern Anfang Juli 2025 unter seinen Mitarbeiter:innen nach Freiwilligen für Test-Interviews mit KI-Unterstützung gesucht hat.

Darin heißt es: „Meta entwickelt eine neue Art von Programmierinterview, bei dem Kandidaten Zugriff auf einen KI-Assistenten haben. Dies ist repräsentativer für die Entwicklungsumgebung, in der unsere zukünftigen Mitarbeiter arbeiten werden, und verringert zudem die Effektivität von LLM-basiertem Schummeln.“

Anzeige
Anzeige

Mit anderen Worten: Der Einsatz von KI im Vorstellungsgespräch soll keine (unerlaubte) Ausnahme sein – sondern den späteren Arbeitsalltag realistisch abbilden.

KI-Assistenz beim Vorstellungsgespräch: Meta geht voran – andere Tech-Firmen zögern

Obwohl Meta schon längerer darauf setzt, Softwareentwickler:innen mit KI arbeiten zu lassen, hat dieser Schritt, KI proaktiv auch in den Bewerbungsprozess zu holen, eine Weile auf sich warten lassen. Andere Technologieunternehmen lehnen ihn weiter strikt ab, darunter etwa Anthropic, die Entwicklerfirma hinter Claude.

Kritiker:innen des Meta-Ansatzes dürften hinterfragen, ob KI-Kompetenz künftig mehr zählt als klassische Programmierfähigkeiten – und ob Bewerber:innen ohne Zugang zu leistungsfähiger KI dadurch einen Nachteil erleiden.

Anzeige
Anzeige

Auf Anfrage von 404 Media begründete Meta die Entscheidung durch einen Sprecher wie folgt: „Wir konzentrieren uns offensichtlich darauf, KI zu nutzen, um Ingenieure bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Daher sollte es keine Überraschung sein, dass wir testen, wie wir diese Tools den Bewerbern bei Vorstellungsgesprächen zur Verfügung stellen können.“

Ob sich der neue Ansatz durchsetzt, dürfte nicht zuletzt davon abhängen, wie Tech-Firmen künftig den Begriff „Programmierfähigkeit“ definieren – und ob Menschen oder Maschinen am Ende die besseren Programmierer:innen sind.

In eigener Sache: Hilft Künstliche Intelligenz in deiner HR-Arbeit? Dieses Paper von t3n Skills gibt dir einen Überblick über Chancen und Grenzen von KI im Personalbereich. Hier geht’s zum Shop!
Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Meta Vorstellungsgespräch
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren