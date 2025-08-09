„Vibecoding“ im Bewerbungsgespräch: Meta testet KI-gestützte Interviews für Entwickler

„Vibecoding“ schon im Vorstellungsgespräch: Meta will den Bewerbungsprozess mehr an die aktuelle Entwicklungsumgebung anpassen. (Foto: Tirachard Kumtanom/Shutterstock)

In den letzten Monaten hat Meta-CEO Mark Zuckerberg mehrfach deutlich gemacht, dass er die Zukunft in künstlicher Intelligenz sieht. Ob als Ersatz für reale Freund:innen oder millionenteure Unterstützung für sein Team: Für Zuckerberg hat der „Trend“ KI noch lange nicht ausgedient.

Anzeige Anzeige

Da ist es nur konsequent, dass nun auch sein Konzern Meta verstärkt auf KI in neuen Bereichen setzt. Laut einem Bericht von Wired und 404 Media arbeitet Meta daran, die Nutzung von KI-Assistenten während des Bewerbungsprozesses für Softwareentwickler:innen zuzulassen. Interne Tests und Probe-Bewerbungsgespräche sollen im Juli 2025 stattgefunden haben.

Zuckerberg: KI programmiert KI – schon bald

Mehrfach hat Zuckerberg bereits öffentlich betont, dass künstliche Intelligenz in naher Zukunft die Tätigkeiten von Entwickler:innen übernehmen können soll. „Mit der Zeit werden wir einen Punkt erreichen, an dem ein Großteil des Codes in unseren Apps, einschließlich der von uns entwickelten KI, tatsächlich von KI-Ingenieuren und nicht mehr von menschlichen Ingenieuren erstellt wird“, sagte er im Januar etwa im Podcast des umstrittenen Trump-Unterstützers Joe Rogan.

Anzeige Anzeige

Entsprechend würden Programmierer:innen im Hause Meta bereits dazu gedrängt, KI bei ihrer Arbeit einzusetzen, berichtet Wired. Dazu passt die Strategie, KI schon im Bewerbungsprozess zuzulassen – schließlich kann Meta so sicherstellen, dass Neueinstellungen „Vibecode“ von Anfang an als Teil ihrer Arbeit verstehen.

Meta setzt schon darauf: Was ist „Vibecoding“?

Unter Vibecoding versteht man das Schreiben von Code mithilfe von Large-Language-Models (LLM). Quellcode für Programme wird also nahezu vollständig via Prompt erstellt. Mark Zuckerberg verspricht sich davon etwa mehr Freiraum für seine Programmierer:innen. Sie sollen lästige Arbeiten an die KI abgeben, damit sie selbst „viel kreativer sein und die Freiheit haben [können], verrückte Dinge zu tun“.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Meta sucht intern Freiwillige für KI-gestützte Test-Interviews

Noch arbeitet Meta offenbar daran, die entsprechenden Bewerbungsprozesse festzulegen. Wired und 404 Media liegen interne Dokumente von Meta vor, mit denen der Konzern Anfang Juli 2025 unter seinen Mitarbeiter:innen nach Freiwilligen für Test-Interviews mit KI-Unterstützung gesucht hat.

Darin heißt es: „Meta entwickelt eine neue Art von Programmierinterview, bei dem Kandidaten Zugriff auf einen KI-Assistenten haben. Dies ist repräsentativer für die Entwicklungsumgebung, in der unsere zukünftigen Mitarbeiter arbeiten werden, und verringert zudem die Effektivität von LLM-basiertem Schummeln.“

Anzeige Anzeige

Mit anderen Worten: Der Einsatz von KI im Vorstellungsgespräch soll keine (unerlaubte) Ausnahme sein – sondern den späteren Arbeitsalltag realistisch abbilden.

KI-Assistenz beim Vorstellungsgespräch: Meta geht voran – andere Tech-Firmen zögern

Obwohl Meta schon längerer darauf setzt, Softwareentwickler:innen mit KI arbeiten zu lassen, hat dieser Schritt, KI proaktiv auch in den Bewerbungsprozess zu holen, eine Weile auf sich warten lassen. Andere Technologieunternehmen lehnen ihn weiter strikt ab, darunter etwa Anthropic, die Entwicklerfirma hinter Claude.

Kritiker:innen des Meta-Ansatzes dürften hinterfragen, ob KI-Kompetenz künftig mehr zählt als klassische Programmierfähigkeiten – und ob Bewerber:innen ohne Zugang zu leistungsfähiger KI dadurch einen Nachteil erleiden.

Anzeige Anzeige

Auf Anfrage von 404 Media begründete Meta die Entscheidung durch einen Sprecher wie folgt: „Wir konzentrieren uns offensichtlich darauf, KI zu nutzen, um Ingenieure bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen. Daher sollte es keine Überraschung sein, dass wir testen, wie wir diese Tools den Bewerbern bei Vorstellungsgesprächen zur Verfügung stellen können.“

Ob sich der neue Ansatz durchsetzt, dürfte nicht zuletzt davon abhängen, wie Tech-Firmen künftig den Begriff „Programmierfähigkeit“ definieren – und ob Menschen oder Maschinen am Ende die besseren Programmierer:innen sind.

In eigener Sache: Hilft Künstliche Intelligenz in deiner HR-Arbeit? Dieses Paper von t3n Skills gibt dir einen Überblick über Chancen und Grenzen von KI im Personalbereich. Hilft Künstliche Intelligenz in deiner HR-Arbeit? Dieses Paper von t3n Skills gibt dir einen Überblick über Chancen und Grenzen von KI im Personalbereich. Hier geht’s zum Shop!