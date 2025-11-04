Meta und Whatsapp in der Kritik: Warum sich Elon Musk und Meredith Whittaker gegen den Messenger stellen

Für Meta ist Werbung eine der wichtigsten Einnahmequellen. Über Anzeigen werden die für Nutzer:innen kostenlosen Dienste wie Facebook, Instagram und Co. für das Unternehmen profitabel. Auch Whatsapp zeigt mittlerweile in einigen Bereichen Werbung an. Und genau diese Anzeigen sorgen jetzt für zwei kritische Stimmen gegen Meta. Angeblich soll das Unternehmen Daten und Nachrichten von Nutzer:innen auswerten, um personalisierte Werbung auszuspielen.

Anzeige Anzeige

Wie Forbes berichtet, hat sich zunächst Milliardär Elon Musk gegen Whatsapp und Meta ausgesprochen. Im Podcast Joe Rogan Experience sagte er: „Whatsapp weiß genug über euch und was ihr schreibt, um zu wissen, welche Anzeigen euch gezeigt werden sollten. Das ist ein massives Sicherheitsproblem.“ Musk behauptet, dass die sogenannten „Hooks for advertising“, also Metadaten, die für personalisierte Anzeigen genutzt werden, auch ausgenutzt werden könnten, um private Nachrichten zu lesen.

Kurz nach den Äußerungen von Musk gab es Gegenwehr von Meta. So heißt es in einem Post auf X: „Das ist nicht wahr. Eure persönlichen Daten sind Ende-zu-Ende verschlüsselt. Wir können sie nicht sehen und wir nutzen sie nicht für Werbung“. Diese Formulierung sorgte allerdings für noch mehr Kritik. Denn Meta und Whatsapp betonen darin, dass Nachrichten nicht gelesen werden. Die Vorwürfe, dass die Metadaten für personalisierte Werbung genutzt werden, stehen dadurch weiterhin im Raum.

Anzeige Anzeige

Zudem kippte der X-Account von Whatsapp versehentlich weiter Öl ins Feuer. In einem harmlos gemeinten Post schrieb das Unternehmen wenig später: „Menschen, die ihre Nachrichten mit ‚lol‘ beenden, wir sehen euch. Wir respektieren euch“. Viele verstanden die Nachricht so, dass Meta doch Nachrichten mitlesen könnte. An den Post schloss auch Meredith Whittaker, Präsidentin der Signal Foundation, ihre Kritik an. Die Chefin hinter der Whatsapp-Alternative schrieb unter den Post von Meta: „Sie sehen eure Metadaten. Bei Signal? Sehen wir gar nichts“. Zuletzt hatte der Messenger Signal angekündigt, Verschlüsselung zu bieten, die sogar Quantencomputern standhalten kann.

Sind die Vorwürfe gegen Whatsapp und Meta gerechtfertigt?

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Wie anfangs erklärt, dreht sich vieles bei Meta um Werbeanzeigen. Damit ist das Unternehmen aber bei Weitem nicht allein. Anonyme Daten von Nutzer:innen zu sammeln und diese für personalisierte Anzeigen zu nutzen, ist im Internet und bei vielen Apps an der Tagesordnung. Dabei reicht es schon, wenn ihr einen bestimmten Browser oder ein spezielles Endgerät nutzt – schon gibt es einen digitalen Fingerabdruck, der euch zugeordnet werden kann. Doch dadurch könnt ihr als Person nicht zwangsläufig identifiziert werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Whatsapp-Nachrichten sind weiterhin Ende-zu-Ende verschlüsselt. Heißt: Niemand – nicht einmal Meta selbst – kann eure Nachrichten mitlesen. Das Gegenteil konnte bisher nie nachgewiesen werden. Dementsprechend müssen sich Nutzer:innen nicht plötzlich um ihre Privatsphäre sorgen. Allerdings schadet es nicht, einen Blick auf andere Dienste zu werfen, um womöglich eine passendere Alternative zu Whatsapp zu finden.

Dass Elon Musk und Whittaker diese Vorwürfe in den Raum stellen, könnte ihren eigenen Messenger-Diensten in die Karten spielen. Neben Signal könnte so auch Musks Whatsapp-Alternative profitieren. XChat soll schon in den kommenden Wochen oder Monaten an den Start gehen. Musk schrieb dazu: „Das Ziel von XChat ist es, die alten Twitter-Direktnachrichten abzulösen und eine vollverschlüsselte Plattform zu bieten, die Textnachrichten, Datenübertragung sowie Audio- und Videoanrufe unterstützt. Ich glaube, das ist die am wenigsten risikoreiche Art der Messaging-Systeme“. Doch schon vor dem offiziellen Launch von XChat gibt es von Expert:innen Sicherheitsbedenken zu der neuen Messaging-Plattform.

Die Social-Media-Evolution