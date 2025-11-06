Whatsapp-Nutzernamen: Meta verrät, wann das neue Datenschutz-Feature startet
Die Nutzernamen in Whatsapp rücken näher. Nachdem das Feature bereits 2024 in Betaversionen gesichtet worden war und Meta Mitte 2025 bereits Regeln für die Erstellung der Nutzernamen implementiert hat, steht jetzt fest, wann User:innen mit der neuen Funktion rechnen können.
Geduld ist allerdings weiterhin gefragt. Whatsapp nennt in einer Mitteilung an Geschäftspartner, über die WABetaInfo berichtet, das nächste Jahr als Release-Zeitraum. Derzeit befinde sich das Feature in der fortgeschrittenen Testphase. Unternehmen mit Business-Account sind angehalten, alle nötigen Änderungen bis Juni 2026 vorzunehmen.
Mehr Privatsphäre und Datenkontrolle: Deshalb kommen Nutzernamen in Whatsapp
Mit der Einführung von Nutzernamen geht der Messenger einen wichtigen Schritt in Richtung mehr Datenschutz – und davon sollen auch Unternehmen profitieren, die Whatsapp zur Kundenkommunikation nutzen. „Viele Menschen zögern, Unternehmen zu kontaktieren, weil sie dafür ihre Telefonnummer angeben müssen. Mit Benutzernamen fällt diese Hürde endlich weg“, schreibt WABetaInfo.
Und auch privat bietet die Neuerung mehr Privatsphäre und Sicherheit: Statt die Telefonnummer weiterzugeben, über die man auch abseits des Messengers kontaktiert werden kann, können Nutzer:innen neuen Kontakten ihren Nutzernamen mitteilen. So können sie selbst bestimmen, wer wie mit ihnen kommunizieren kann. Meta handhabt die Nutzernamen deshalb auch als „optionale Datenschutzfunktion“. Auch Sprach- und Videoanrufe über Whatsapp werden über die neuen Nutzernamen möglich sein.
Benutzer-ID zur datenschutzfreundlichen Kommunikation mit Unternehmen
Damit Unternehmen ihre Kund:innen auch in dieser anonymisierten Form ohne eindeutige Telefonnummer unterscheiden und kontaktieren können, wird mit dem Nutzernamen auch eine sogenannte Business-Scoped User ID (BSUID) verknüpft. „Mit der Einführung dieser ID modernisiert Whatsapp die Verwaltung von Kundendaten und sorgt dafür, dass Datenschutz und Funktionalität Hand in Hand gehen“, erklärt WABetaInfo die Vorteile.
Damit die Umstellung reibungslos und sicher funktioniert, müssen Unternehmen ihre Systeme aktualisieren, sodass sie Nutzernamen und die neue Kennung unterstützen. Hierfür gibt Whatsapp einen klaren Zeitplan vor: Die Anpassungen müssen bis Juni 2026 erfolgt sein. Die offizielle Einführung der Nutzernamen erfolgt also sehr wahrscheinlich in den Monaten danach.
Zwar richtet sich die Ankündigung derzeit ausschließlich an Geschäftskunden, allerdings haben auch Privatnutzer:innen sofort Zugriff auf die neue Funktion, sobald sie freigeschaltet wird. Wahrscheinlich ist zudem, dass es vor dem offiziellen Release möglich sein wird, Nutzernamen zu reservieren. WABetaInfo rechnet damit, dass das bereits in der ersten Jahreshälfte 2026 möglich sein wird.