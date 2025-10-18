Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Meta will Arbeitsleistung verfünffachen – KI soll’s möglich machen

Geht es nach Metas Metaverse-Lenker Vishal Shah sollen Mitarbeiter:innen der virtuellen Plattform ihre Arbeitsleistung künftig verfünffachen. Wie das gelingen soll? Shah sieht die Lösung in Mark Zuckerbergs neuem großen Steckenpferd: der KI.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Metaverse KI

Metaverse: KI soll Arbeitsleistung ankurbeln. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Jeff Chiu)

Im Jahr 2021 schien der damalige Facebook-Chef Mark Zuckerberg noch Feuer und Flamme für das Konzept des Metaversums zu sein, das in letzter Konsequenz die Verlagerung von Arbeit, Kultur oder Spielen in eine virtuelle Realität umfasst. Damals benannte Zuckerberg den Konzern in Meta Platforms um.

Anzeige
Anzeige

KI soll Metaverse-Mitarbeitern Beine machen

Mittlerweile ist es ruhiger um die Idee sowie um Metas Metaverse-Plattform geworden – auch wenn Horizon Worlds zuletzt um KI-Avatare ergänzt worden ist. Jetzt soll Zuckerbergs aktuelles Steckenpferd, die KI, noch auf andere Art und Weise für eine Belebung der Metaverse-Idee sorgen.

Empfehlungen der Redaktion

Denn Vishal Shah, bei Meta für das Metaverse zuständiger Vice President, hat die Mitarbeiter:innen aufgefordert, mithilfe von KI ihre Arbeitsleistung zu steigern, wie Gizmodo berichtet. In einer beigelegten Grafik stand, dass es hierbei nicht um fünf Prozent, sondern um eine glatte Verfünffachung („5x“) gehe.

Anzeige
Anzeige

Priorität für Schulung und Einführung

Das Ziel sei einfach, aber gewagt, so Shah. „Das bedeutet, dass wir der Schulung und Einführung für alle Priorität einräumen, damit die Nutzung von KI zur Selbstverständlichkeit wird – genau wie jedes andere Werkzeug, auf das wir uns verlassen“, so Shah.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Meta-Chef Zuckerberg hatte schon im Frühjahr 2025 in einem Gespräch mit Investor:innen erklärt, dass ab Mitte 2026 KI-Agenten einen großen Teil der Arbeit im Bereich KI-Forschung und -Entwicklung übernehmen würden. Bis spätestens Ende 2026 werde zudem der größte Teil des Meta-Codes von KI-Tools geschrieben.

Verfünffachung der Arbeitsleistung als Ziel

Die Verfünffachung der Arbeitsleistung menschlicher Metaverse-Mitarbeiter:innen, wie sie Shah vorschwebt, ist freilich nicht mit ein paar KI-Eingriffen zu erledigen. Das ist auch dem Metaverse-Lenker klar. Stattdessen müssten die betroffenen Personen grundlegend überdenken, wie sie arbeiteten.

Anzeige
Anzeige

Bis Ende 2025 sollen jedenfalls 80 Prozent der Angestellten in der Metaverse-Abteilung KI in ihre tägliche Arbeit eingebaut haben. Entsprechende Tools sollen „in jede große Datenbank und in jeden Workflow“ integriert werden, so Shah.

Meta will Feedback-Schleifen beschleunigen

Die KI-Integration soll derweil nicht auf Programmierer:innen beschränkt sein, sondern auch Projekt-Manager:innen oder Designer:innen betreffen. Was konkret die KI übernehmen soll, dazu blieb Shah vage. Unter anderem sollen Prototypen schneller entworfen und Feedback-Schleifen innerhalb von Stunden statt Wochen gelöst werden.

4 Bilder ansehen
So arbeitet Deepseek – und das macht es anders als andere KI-Modelle Quelle: (Grafik: Dall-E / t3n)

Inwieweit Meta mit der KI-Offensive im Metaverse-Bereich Erfolg hat, bleibt abzuwarten. Das Problem der KI-Halluzination beim Coden sowie des KI-Workslops hat Shah nicht adressiert. Einer aktuellen MIT-Studie zufolge haben 95 Prozent der Firmen, die voll auf KI setzen, dadurch bislang nur wenig bis gar keine Gewinne realisieren können.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Metaverse Meta Mark Zuckerberg
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren