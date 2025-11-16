Meta will Mitarbeitende ab nächstem Jahr nach ihrem „KI-Impact“ beurteilen

Die KI-Vorherrschaft ist hart umkämpft. Deshalb müssen in Unternehmen, die sich einen Platz an der Spitze sichern wollen, jetzt alle an einem Strang ziehen. Wie Business Insider berichtet, werden bei Meta ab dem kommenden Jahr alle Mitarbeiter:innen danach bewertet, welchen Beitrag sie mithilfe von KI zum Erfolg des Unternehmens leisten konnten.

Meta weitet seine KI-Strategie auf alle Teams aus

In diesem Jahr hat Meta vor allem mit der Gründung des sogenannten Superintelligence-Teams für Aufsehen gesorgt: CEO Mark Zuckerberg persönlich versuchte, KI-Expert:innen mit Boni in Höhe von bis zu 100 Millionen Dollar anzulocken. Besonders brisant war dabei die Tatsache, dass Zuckerberg zuvor Mark Chen, den Forschungsleiter von OpenAI, um Rat gebeten hatte. In einem unverbindlichen Austausch fragte er, wie Meta bei der Entwicklung generativer KI aufholen könne. Chen empfahl, stärker in Talente zu investieren – vermutlich ohne zu ahnen, dass Zuckerberg kurz darauf bei OpenAI auf Talentsuche gehen würde.

Die aggressive Abwerbewelle war allerdings von kurzer Dauer: Nur wenige Wochen, nachdem Meta den Aufbau eines internen Superintelligence-Teams bekannt gegeben hatte, stoppte das Unternehmen sämtliche Neueinstellungen in der KI-Abteilung. Meta begründete den Einstellungsstopp mit organisatorischen Gründen: Anstatt weitere Expert:innen einzustellen, sollte sich das vorhandene Team darauf fokussieren, neue Produkte und die dafür benötigte Infrastruktur zu entwickeln. Inzwischen sollen einige Forscher:innen Metas Superintelligence Labs schon wieder verlassen haben. Dafür werden jetzt alle Mitarbeiter:innen dazu angehalten, KI standardmäßig in ihren Arbeitsalltag zu integrieren.

Beim KI-Wettlauf sollen alle an einem Strang ziehen

Ab 2026 wird der Erfolg aller Angestellten des Social-Media-Riesen anhand ihres „KI-Impacts” gemessen. Das bedeutet, sie werden danach beurteilt, wie sie KI einsetzen, um produktiver zu arbeiten und bessere Ergebnisse zu erzielen. Das teilte die Personalchefin Janelle Gale am Donnerstag in einer internen E-Mail mit. Auf Nachfrage verwies ein Meta-Sprecher auf eine frühere Erklärung des Unternehmens. Darin hieß es: „Es ist bekannt, dass das eine Priorität ist, und wir konzentrieren uns darauf, KI einzusetzen, um die Mitarbeiter:innen bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.“

Meta soll sogar ein internes Belohnungssystem eingeführt haben. Diejenigen, die KI einsetzen, um ihre Leistung zu steigern, sollen entsprechende Vorteile erhalten. Allerdings ist Meta nicht das einzige Unternehmen, das seine Team-Mitglieder dazu drängt, KI zu nutzen, um mehr zu erreichen: Auch bei anderen Tech-Konzernen wie Microsoft, Google und Amazon ist die Nutzung von KI-Tools zu einer Voraussetzung geworden. So hatte beispielsweise Google-CEO Sundar Pichai im Juli in einer internen Versammlung verkündet, dass die Mitarbeiter:innen KI einsetzen müssten, damit Google im Wettbewerb die Führung übernehmen könne.

Wer KI für die Arbeit nutzt, wird bei Meta belohnt

2025 wird der „KI-Impact” noch nicht in die jährliche Leistungsbewertung einfließen. Allerdings sollen die Mitarbeiter:innen ihre KI-bedingten Erfolge schon jetzt in ihre Selbsteinschätzung aufnehmen. Dafür können sie entweder den internen KI-Assistenten Metamate oder Googles Gemini verwenden. Außerdem will das Unternehmen einen neuen „AI Performance Assistant“ einführen.

„Auf dem Weg in eine KI-native Zukunft möchten wir diejenigen würdigen, die uns dabei helfen, dieses Ziel schneller zu erreichen“, schrieb Metas Personalchefin in der internen Mitteilung an die Angestellten. „Für 2025 werden wir diejenigen belohnen, die entweder in ihrer eigenen Arbeit oder durch die Verbesserung der Leistung ihres Teams einen außergewöhnlichen KI-gesteuerten Einfluss hatten.” Ab 2026 soll der „KI-Impact” der Mitarbeiter:innen dann zu einem zentralen Faktor in der Leistungsbewertung werden.