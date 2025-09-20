Meta wirbt mit Fotos von Schulmädchen für Threads – Eltern sind empört

Hat Meta erneut eine ethische Grenze überschritten? Wie The Guardian berichtet, soll der Konzern unter Mark Zuckerberg Bilder von Schulmädchen verwendet haben, um für die Social-Media-App Threads zu werben. Fotos, die Minderjährige selbst posten, seien zwar von Werbemaßnahmen ausgeschlossen – das gelte aber nicht für Beiträge ihrer Eltern.

Meta verwendet Bilder ohne das Wissen der Eltern

Threads wurde als Konkurrenz zu Twitter entwickelt, das im Jahr 2022 vom Tech-Milliardär Elon Musk übernommen und zu X umbenannt wurde. Um Instagram-Nutzer:innen vom Download der App zu überzeugen, soll Meta Bilder von minderjährigen Mädchen verwendet haben, die ihre Eltern zuvor vom Schulbeginn gepostet hatten. Während eine Mutter angab, das Foto ihrer Tochter auf ihrem öffentlichen Account geteilt zu haben, sagte eine andere, ihr Konto sei auf privat gestellt gewesen. Trotzdem sei auch das Foto aus ihrem Beitrag automatisch auf Threads veröffentlicht worden. Die Anzeigen sollen die Gesichter der Mädchen deutlich sichtbar gezeigt haben. Offenbar war den Eltern nicht bewusst, dass sich Meta dieses Recht gemäß der Nutzungsbestimmungen vorbehält.

Der Vater eines 13-jährigen Mädchens, das in einem der Beiträge auftauchte, bezeichnete Metas Werbemaßnahme als „absolut ungeheuerlich“. Gegenüber The Guardian sagte er: „Als ich herausfand, dass ein Bild von ihr von einem so großen Unternehmen auf eine Weise, die ich als sexualisiert empfand, zur Vermarktung seines Produkts missbraucht wurde, war ich ziemlich angewidert.“ Und auch ein 37-jähriger Mann, dem die Anzeigen ausgespielt worden waren, äußerte sich schockiert: „Über mehrere Tage hinweg bekam ich von Meta immer wieder Threads-Werbung, die ausschließlich Bilder von Töchtern in Schuluniformen zeigte, gepostet von ihren Eltern – teilweise sogar mit ihren Namen. Als Vater finde ich es äußerst unangemessen, dass Meta solche Beiträge für gezielte Werbung gegenüber Erwachsenen nutzt.“

Die Anzeigen verstoßen nicht gegen Metas Richtlinien

Der Instagram-Nutzer, der anonym bleiben wollte, gab an, dass ihm ausschließlich Anzeigen von Schulmädchen angezeigt worden waren. Auf allen Bildern waren Schülerinnen in Uniformen mit kurzen Röcken zu sehen. Da auf den Posts keine Jungen gezeigt wurden, hätten die Posts einen sexualisierenden Beigeschmack gehabt. Laut eigenen Angaben hatte er zuvor weder ähnliche Beiträge gepostet noch geliked. „Für mich wirkt es absichtlich provokativ und letztlich ausbeuterisch gegenüber den Kindern und Familien, wenn solche Inhalte als angesagt oder populär dargestellt werden – und es gefährdet ihre Sicherheit im Netz“, sagte er.

Meta teilte mit, dass die Verwendung der Bilder nicht gegen die Richtlinien des Unternehmens verstoße. Systeme würden sicherstellen, dass keine von Teenagern geteilten Threads vorgeschlagen würden. In diesem Fall handelte es sich allerdings um Beiträge, die von Erwachsenen gepostet worden waren und somit für Anzeigen verwendet werden dürften. Beeban Kidron ist parteilose Abgeordnete im britischen Oberhaus und Aktivistin für Kinderrechte im Netz. Sie sieht das Vorgehen des Tech-Konzerns deutlich kritischer: „Schulmädchen als Köder einzusetzen, um einen kommerziellen Dienst zu bewerben, ist selbst für Meta ein neuer Tiefpunkt.“

