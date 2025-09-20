Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Meta wirbt mit Fotos von Schulmädchen für Threads – Eltern sind empört

Mit einer aktuellen Kampagne zieht Meta wieder einmal viel Ärger auf sich: Der Tech-Konzern soll Bilder von Schülerinnen in kurzen Röcken verwendet haben, um neue Nutzer:innen für Threads zu gewinnen.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Meta wirbt mit Fotos von Schulmädchen für Threads – Eltern sind empört
Meta zieht den Frust von Eltern auf sich. (Foto: Ascannio/Shutterstock)

Hat Meta erneut eine ethische Grenze überschritten? Wie The Guardian berichtet, soll der Konzern unter Mark Zuckerberg Bilder von Schulmädchen verwendet haben, um für die Social-Media-App Threads zu werben. Fotos, die Minderjährige selbst posten, seien zwar von Werbemaßnahmen ausgeschlossen – das gelte aber nicht für Beiträge ihrer Eltern.

Anzeige
Anzeige

Meta verwendet Bilder ohne das Wissen der Eltern

Threads wurde als Konkurrenz zu Twitter entwickelt, das im Jahr 2022 vom Tech-Milliardär Elon Musk übernommen und zu X umbenannt wurde. Um Instagram-Nutzer:innen vom Download der App zu überzeugen, soll Meta Bilder von minderjährigen Mädchen verwendet haben, die ihre Eltern zuvor vom Schulbeginn gepostet hatten. Während eine Mutter angab, das Foto ihrer Tochter auf ihrem öffentlichen Account geteilt zu haben, sagte eine andere, ihr Konto sei auf privat gestellt gewesen. Trotzdem sei auch das Foto aus ihrem Beitrag automatisch auf Threads veröffentlicht worden. Die Anzeigen sollen die Gesichter der Mädchen deutlich sichtbar gezeigt haben. Offenbar war den Eltern nicht bewusst, dass sich Meta dieses Recht gemäß der Nutzungsbestimmungen vorbehält.

Der Vater eines 13-jährigen Mädchens, das in einem der Beiträge auftauchte, bezeichnete Metas Werbemaßnahme als „absolut ungeheuerlich“. Gegenüber The Guardian sagte er: „Als ich herausfand, dass ein Bild von ihr von einem so großen Unternehmen auf eine Weise, die ich als sexualisiert empfand, zur Vermarktung seines Produkts missbraucht wurde, war ich ziemlich angewidert.“ Und auch ein 37-jähriger Mann, dem die Anzeigen ausgespielt worden waren, äußerte sich schockiert: „Über mehrere Tage hinweg bekam ich von Meta immer wieder Threads-Werbung, die ausschließlich Bilder von Töchtern in Schuluniformen zeigte, gepostet von ihren Eltern – teilweise sogar mit ihren Namen. Als Vater finde ich es äußerst unangemessen, dass Meta solche Beiträge für gezielte Werbung gegenüber Erwachsenen nutzt.“

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Die Anzeigen verstoßen nicht gegen Metas Richtlinien

Der Instagram-Nutzer, der anonym bleiben wollte, gab an, dass ihm ausschließlich Anzeigen von Schulmädchen angezeigt worden waren. Auf allen Bildern waren Schülerinnen in Uniformen mit kurzen Röcken zu sehen. Da auf den Posts keine Jungen gezeigt wurden, hätten die Posts einen sexualisierenden Beigeschmack gehabt. Laut eigenen Angaben hatte er zuvor weder ähnliche Beiträge gepostet noch geliked. „Für mich wirkt es absichtlich provokativ und letztlich ausbeuterisch gegenüber den Kindern und Familien, wenn solche Inhalte als angesagt oder populär dargestellt werden – und es gefährdet ihre Sicherheit im Netz“, sagte er.

Meta teilte mit, dass die Verwendung der Bilder nicht gegen die Richtlinien des Unternehmens verstoße. Systeme würden sicherstellen, dass keine von Teenagern geteilten Threads vorgeschlagen würden. In diesem Fall handelte es sich allerdings um Beiträge, die von Erwachsenen gepostet worden waren und somit für Anzeigen verwendet werden dürften. Beeban Kidron ist parteilose Abgeordnete im britischen Oberhaus und Aktivistin für Kinderrechte im Netz. Sie sieht das Vorgehen des Tech-Konzerns deutlich kritischer: „Schulmädchen als Köder einzusetzen, um einen kommerziellen Dienst zu bewerben, ist selbst für Meta ein neuer Tiefpunkt.“

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Mehr zu diesem Thema
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren