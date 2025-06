Metas KI-Offensive: Diese neuen Tools machen Werbeagenturen nervös – und Brands glücklich

Steht uns eine Zäsur im Online-Marketing bevor? Wenn es nach Mark Zuckerberg geht, soll Meta schon 2026 voll automatisierte KI-Kampagnen umsetzen. Das kann Brands mit limitiertem Budget helfen, schließt aber manche Agenturen aus – und verschafft Meta noch mehr Marktmacht.

Dass die von Meta angestrebte Entwicklung hin zu einer umfassenden Integration Künstlicher Intelligenz in sämtliche Marketing-Workflows schon in vollem Gange ist, verdeutlicht eine Reihe von Ankündigungen des Unternehmens auf dem diesjährigen Cannes Lions Festival. Die „nächste Ära der generativen KI-Lösungen“ soll Advertisern noch mehr Möglichkeiten bei der Personalisierung, der Effizienzsteigerung und im Storytelling bieten.

Branding und Videoerstellung werden persönlicher und unkomplizierter

Zu den Neuerungen gehören frische Features für Advantage+, die ein konsistentes Branding von Kampagnen in kürzester Zeit ermöglichen: So können Advertiser und Agenturen automatisiert persönliche Logos, Farben, Schriftarten und mehr integrieren, während optimierte Personalisierungsfunktionen die Erstellung individueller Textpersonas und Übersetzungen ermöglichen.

Während Midjourney mit dem eigenen ersten KI-Video-Tool Sora und Co. herausfordert, optimiert auch Meta die eigene KI-Videogenerierung: Künftig kannst du Videos aus Fotos erstellen und diese mit Animationen, Text-Overlays und Musik hinterlegen. Damit wird die Erstellung von Videokampagnen für die Meta-Plattformen noch unkomplizierter – und persönlicher. Überdies testet das Unternehmen ein Video-Highlights-Feature, welches es den Usern ermöglicht, zu von der KI ausgewählten besonders relevanten Abschnitten im Video zu skippen.

Auch für Metas Business-AI – eine KI-Assistenz für den Kund:innen-Support – hat das Unternehmen ein Update parat: KI-generierte Prompt-Vorschläge sowie schnelle FAQs in Ads sollen den Verkauf ankurbeln; darüber hinaus wird die Business AI in den USA künftig in Instagram Storys und Facebook Reels verfügbar sein. Erste Unternehmen auf Facebook erhalten zudem die Möglichkeit, einen Voice-Chat in die Business-AI zu integrieren.

Für mehr Engagement und optimierte Kund:innenerlebnisse sollen personalisierte CTA-Sticker (zum Beispiel „shop“ oder „learn more“) für Facebook Reels und Storys sorgen, ebenso wie ein virtuelles Try-on-Feature, welches Kleidung an KI-generierten Models in verschiedenen Konfektionsgrößen präsentiert.

Mit dem Launch der auf dem Cannes Festival verkündeten Neuerungen demonstriert Meta einmal mehr, wie die Integration Künstlicher Intelligenz das Marketing grundlegend verändert – auf allen Ebenen. Auch andere Social-Media-Größen präsentierten auf dem Festival ihre neuesten Innovationen: Während Pinterest automatische Collagen und tiefere Trend-Insights auf die Plattform bringt, stellt YouTube eine Neuheit vor, die Kooperationen zwischen Creator und Brands nicht nur vereinfachen, sondern den Prozess demokratisieren könnte.

Der Artikel stammt von Caroline Immer aus der OnlineMarketing.de-Redaktion und wird im Rahmen einer Content-Kooperation auf t3n veröffentlicht.