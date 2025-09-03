Keine Interessenten gefunden: Solarfirma Meyer Burger schließt deutsche Standorte

Meyer Burger galt lange als Europas einziger großer Solarzellenhersteller – mit ebenso großen Ambitionen. Jetzt hat die Erfolgsstory allerdings eine große Delle bekommen. Am 1. September 2025 hat der schweizerische Hersteller von Solarzellen und -modulen seine beiden Standorte in Ostdeutschland schließen müssen.

Meyer Burger: Keine Investoren gefunden

Betroffen sind rund 500 Beschäftige in den Werken in Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) und Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt), die freigestellt oder gekündigt wurden, wie n-tv.de berichtet. Laut der zuständigen Insolvenzrechtskanzlei Flöther & Wissing habe die Suche nach Investoren zu keinem Ergebnis geführt.

Als Meyer Burger Ende Mai 2025 Insolvenz für seine deutschen Tochtergesellschaften angemeldet hatte, hieß es noch, man versuche, die beiden Unternehmen „während des gesamten vorläufigen Verfahrens fortzuführen“. Allerdings hatten die Insolvenzverwalter wohl insbesondere eine sogenannte Investorenlösung als Weg aus der Krise im Blick.

Mögliche Interessierte hätten die Meyer-Burger-Tochtergesellschaften aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens ohne Altlasten übernehmen können. Im Vorfeld war ein erhoffter Verkauf an Investoren gescheitert.

Billig-Solarmodule aus Asien

Damit scheint der vorübergehende Tiefpunkt einer dramatischen Abwärtsspirale erreicht. Schon länger steht Meyer Burger wegen der Konkurrenz asiatischer Anbieter unter Druck. Weil chinesischen Anbietern der Zugang zum US-Markt verwehrt ist, landen aktuell viele sehr günstige Solarmodule in Europa – was Preise und Nachfrage drückt.

Vor zweieinhalb Jahren, im April 2023, hatte Meyer Burger noch erklärt, seine Produktion im sogenannten Solar Valley – der Region Bitterfeld-Wolfen – massiv ausbauen zu wollen. Ab 2027 hätten jährlich Solarzellen mit bis zu 15 Gigawatt Leistung gefertigt, bis zu 5.000 Arbeitsplätze geschaffen werden sollen.

US-Expansion lief nicht wie erhofft

Schon im Juli 2023 dann allerdings die erste Kehrtwende: Meyer Burger wollte – angelockt vom Inflation Reduction Act des damaligen US-Präsidenten Joe Biden – in die USA expandieren. Dort hätte das Unternehmen Hunderte Millionen US-Dollar an Förderungen, Darlehen und Steuergutschriften bekommen können.

Im August 2024 wurden die US-Expansionspläne aber radikal zusammengestrichen. Im November 2024 kündigte mit der US-Firma Desri der größte Kunde von Meyer Burger. Das dürfte das Unternehmen in eine existenzielle Krise gestürzt haben, von der es sich nicht mehr erholt hat.

Insolvenzverwalter für Interessierte offen

Die Insolvenzverwalter wollen die Hoffnung aber noch nicht aufgeben. Sie seien offen für zusätzliche Angebote von Investoren. Verhandlungen könnten jederzeit aufgenommen werden. Das Interesse hält sich aber wohl in Grenzen. Grund: Die Solarbranche in Deutschland und Europa befindet sich weiterhin in einer schwierigen Lage.

