Microsoft 365: Dieser Vorteil wird Kunden jetzt gestrichen

Nur noch bis zum 28. Februar können Abonnent:innen von Microsoft 365 den VPN-Dienst in Microsoft Defender for Individuals kostenlos nutzen. Für viele User:innen kommt das vor allem deshalb überraschend, weil das neue Feature damit nicht einmal ein halbes Jahr überlebt hat.

Microsoft hat das Aus für die Privatsphären-Schutzfunktion der Defender-App in einem Support-Dokument angekündigt, in dem es heißt: „Unser Ziel ist sicherzustellen, dass du und deine Familie online sicherer seid.“

Microsoft deutet einen möglichen Grund für das Aus an

Die Nutzung und Effektivität der Microsoft-Funktionen würden regelmäßig überprüft. Und weiter: „Aus diesem Grund entfernen wir die Datenschutzfunktion und investieren in neue Bereiche, die besser zu den Kundenbedürfnissen passen.“

Während Golem diese Aussage dahingehend deutet, dass das Feature einfach zu unbeliebt war, um weiter gebraucht zu werden, wird sie von Heise Online als deutlich nebulöser interpretiert. Die Nachrichten-Webseite schreibt, es lasse sich nicht einmal erahnen, ob die Funktion tatsächlich zu wenig genutzt worden sei.

Im Raum stehen auch hohe Kosten und Missbrauch

Möglicherweise sei sie auch schlicht zu teuer gewesen oder ein Mittel, um damit Missbrauch zu betreiben. So oder so gilt laut Microsoft für US-Kund:innen: „Microsoft Defender bietet weiterhin Daten- und Geräteschutz, Identitätsdiebstahl- und Kreditüberwachung sowie Bedrohungswarnungen, um die Online-Sicherheit zu gewährleisten.“

Dafür brauchen User:innen aber ein Abonnement für Microsoft 365 Family oder Personal, das in Deutschland Microsoft 365 Single heißt. Die Familien-Option kostet 130 Euro pro Jahr und kann von bis zu sechs Personen genutzt werden, während das Single-Angebot für Einzelpersonen 100 Euro kostet.

Android-User:innen sollten tätig werden

Microsoft rät Nutzer:innen, die das VPN aktuell noch in Android nutzen, das Profil manuell in den VPN-Einstellungen zu entfernen. User:innen von iOS-Geräten könnten weiterhin die Nutzung eines VPN beobachten, so Microsoft.

Dabei handele es sich aber lediglich um ein internes Loop-Back-VPN. Das Ende des VPN-Features kommt etwa zeitgleich mit einer Preissteigerung bei Microsoft 365, die der Tech-Konzern vor allem mit neuen KI-Features für Copilot erklärt hatte.

