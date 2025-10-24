Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

„Nicht unser Service“: Microsofts Einstellung zu Erotik-KI

Die engste Partnerschaft der KI-Welt zeigt immer mehr Risse. Es geht um die intimste Form der Interaktion – und Microsofts KI-Chef hat eine klare Meinung dazu.

Von Dieter Petereit
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
„Nicht unser Service“: Microsofts Einstellung zu Erotik-KI

Microsoft AI grenzt sich ab. (Foto: Below the Sky / Shutterstock)

Mustafa Suleyman, Chef von Microsoft AI, hat eine klare Grenze gezogen. Auf dem Paley International Council Summit im kalifornischen Menlo Park erklärte er, dass das Unternehmen aus Redmond im US-Bundesstaat Washington keine KI-Dienste für „simulierte Erotik“ entwickeln wird.

Anzeige
Anzeige

„Das ist einfach kein Service, den wir anbieten werden”, sagte Suleyman laut einem Bericht von CNBC: „Andere Unternehmen werden das tun.“

Damit stellt sich Microsoft offen gegen seinen wichtigsten Partner. Erst vergangene Woche hatte Open AI-Chef Sam Altman eine entgegengesetzte Richtung signalisiert.

Anzeige
Anzeige

OpenAI plant, verifizierten Erwachsenen die Nutzung von ChatGPT für erotische Inhalte zu gestatten. Altman vertrat die Haltung, OpenAI sei „nicht die gewählte Moralpolizei der Welt.”

Strategische Neuausrichtung statt nur Ethik

Die Äußerungen von Suleyman sind mehr als eine reine Ethik-Debatte. Sie markieren eine strategische Neupositionierung von Microsoft im KI-Rennen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Während Microsoft und OpenAI oft als „Frenemies” gelten, baut Microsoft seine eigene KI-Sparte unter Suleyman massiv aus. Das Ziel ist offenbar, die eigene Marke Copilot als seriöses und sicheres Werkzeug für den Enterprise-Sektor zu etablieren.

Suleyman warnt vor „KI-Psychose”

Suleyman begründet die Ablehnung auch philosophisch. Er warnte vor KIs, die „scheinbar bewusst” wirken.

Anzeige
Anzeige

Schon im August warnte der KI-Chef in einem Essay vor den Gefahren einer „KI-Psychose”. Damit beschrieb er, wie The Economic Times berichtete, die emotionale Abhängigkeit von Nutzer:innen, die Chatbots für real oder gar göttlich halten.

„Man sieht es bereits bei einigen dieser Avatare und Leute, die sich in die Richtung Sexbot-Erotik lehnen“, so Suleyman am Donnerstag. „Das ist sehr gefährlich.“

Suleyman bezog sich dabei nicht nur auf OpenAI, sondern erwähnte auch Elon Musks Grok. Das KI-Modell von xAI hatte im Sommer ebenfalls Begleitfunktionen eingeführt.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Die Branche teilt sich damit sichtbar in zwei Lager. Auf der einen Seite steht Microsoft, das KI klar als Werkzeug für Produktivität positioniert.

Auf der anderen Seite stehen OpenAI und xAI, die bereit scheinen, den lukrativen, aber gesellschaftlich umstrittenen Markt für KI als Begleiter zu bedienen.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Künstliche Intelligenz Management Teamwork
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren