„Nicht unser Service“: Microsofts Einstellung zu Erotik-KI

Microsoft AI grenzt sich ab. (Foto: Below the Sky / Shutterstock)

Mustafa Suleyman, Chef von Microsoft AI, hat eine klare Grenze gezogen. Auf dem Paley International Council Summit im kalifornischen Menlo Park erklärte er, dass das Unternehmen aus Redmond im US-Bundesstaat Washington keine KI-Dienste für „simulierte Erotik“ entwickeln wird.

Anzeige Anzeige

„Das ist einfach kein Service, den wir anbieten werden”, sagte Suleyman laut einem Bericht von CNBC: „Andere Unternehmen werden das tun.“

Damit stellt sich Microsoft offen gegen seinen wichtigsten Partner. Erst vergangene Woche hatte Open AI-Chef Sam Altman eine entgegengesetzte Richtung signalisiert.

Anzeige Anzeige

OpenAI plant, verifizierten Erwachsenen die Nutzung von ChatGPT für erotische Inhalte zu gestatten. Altman vertrat die Haltung, OpenAI sei „nicht die gewählte Moralpolizei der Welt.”

Strategische Neuausrichtung statt nur Ethik

Die Äußerungen von Suleyman sind mehr als eine reine Ethik-Debatte. Sie markieren eine strategische Neupositionierung von Microsoft im KI-Rennen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Während Microsoft und OpenAI oft als „Frenemies” gelten, baut Microsoft seine eigene KI-Sparte unter Suleyman massiv aus. Das Ziel ist offenbar, die eigene Marke Copilot als seriöses und sicheres Werkzeug für den Enterprise-Sektor zu etablieren.

Suleyman warnt vor „KI-Psychose”

Suleyman begründet die Ablehnung auch philosophisch. Er warnte vor KIs, die „scheinbar bewusst” wirken.

Anzeige Anzeige

Schon im August warnte der KI-Chef in einem Essay vor den Gefahren einer „KI-Psychose”. Damit beschrieb er, wie The Economic Times berichtete, die emotionale Abhängigkeit von Nutzer:innen, die Chatbots für real oder gar göttlich halten.

„Man sieht es bereits bei einigen dieser Avatare und Leute, die sich in die Richtung Sexbot-Erotik lehnen“, so Suleyman am Donnerstag. „Das ist sehr gefährlich.“

Suleyman bezog sich dabei nicht nur auf OpenAI, sondern erwähnte auch Elon Musks Grok. Das KI-Modell von xAI hatte im Sommer ebenfalls Begleitfunktionen eingeführt.

Anzeige Anzeige

Die Branche teilt sich damit sichtbar in zwei Lager. Auf der einen Seite steht Microsoft, das KI klar als Werkzeug für Produktivität positioniert.

Auf der anderen Seite stehen OpenAI und xAI, die bereit scheinen, den lukrativen, aber gesellschaftlich umstrittenen Markt für KI als Begleiter zu bedienen.