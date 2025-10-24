„Nicht unser Service“: Microsofts Einstellung zu Erotik-KI
Mustafa Suleyman, Chef von Microsoft AI, hat eine klare Grenze gezogen. Auf dem Paley International Council Summit im kalifornischen Menlo Park erklärte er, dass das Unternehmen aus Redmond im US-Bundesstaat Washington keine KI-Dienste für „simulierte Erotik“ entwickeln wird.
„Das ist einfach kein Service, den wir anbieten werden”, sagte Suleyman laut einem Bericht von CNBC: „Andere Unternehmen werden das tun.“
Damit stellt sich Microsoft offen gegen seinen wichtigsten Partner. Erst vergangene Woche hatte Open AI-Chef Sam Altman eine entgegengesetzte Richtung signalisiert.
OpenAI plant, verifizierten Erwachsenen die Nutzung von ChatGPT für erotische Inhalte zu gestatten. Altman vertrat die Haltung, OpenAI sei „nicht die gewählte Moralpolizei der Welt.”
Strategische Neuausrichtung statt nur Ethik
Die Äußerungen von Suleyman sind mehr als eine reine Ethik-Debatte. Sie markieren eine strategische Neupositionierung von Microsoft im KI-Rennen.
Während Microsoft und OpenAI oft als „Frenemies” gelten, baut Microsoft seine eigene KI-Sparte unter Suleyman massiv aus. Das Ziel ist offenbar, die eigene Marke Copilot als seriöses und sicheres Werkzeug für den Enterprise-Sektor zu etablieren.
Suleyman warnt vor „KI-Psychose”
Suleyman begründet die Ablehnung auch philosophisch. Er warnte vor KIs, die „scheinbar bewusst” wirken.
Schon im August warnte der KI-Chef in einem Essay vor den Gefahren einer „KI-Psychose”. Damit beschrieb er, wie The Economic Times berichtete, die emotionale Abhängigkeit von Nutzer:innen, die Chatbots für real oder gar göttlich halten.
„Man sieht es bereits bei einigen dieser Avatare und Leute, die sich in die Richtung Sexbot-Erotik lehnen“, so Suleyman am Donnerstag. „Das ist sehr gefährlich.“
Suleyman bezog sich dabei nicht nur auf OpenAI, sondern erwähnte auch Elon Musks Grok. Das KI-Modell von xAI hatte im Sommer ebenfalls Begleitfunktionen eingeführt.
Die Branche teilt sich damit sichtbar in zwei Lager. Auf der einen Seite steht Microsoft, das KI klar als Werkzeug für Produktivität positioniert.
Auf der anderen Seite stehen OpenAI und xAI, die bereit scheinen, den lukrativen, aber gesellschaftlich umstrittenen Markt für KI als Begleiter zu bedienen.