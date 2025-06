Microsoft bietet ein weiteres Jahr kostenlosen Support für Windows 10 – mit einem Haken

Am 14. Oktober wird der Support für Windows 10 eingestellt. Wie The Verge berichtet, ist zum Ablauf der Frist aber kein harter Cut geplant. Um den verbleibenden Nutzer:innen den Übergang zu erleichtern, bietet der Konzern stattdessen ein weiteres Jahr lang kostenlose Sicherheitsupdates an. Dieses Angebot gilt allerdings nur unter bestimmten Bedingungen.

Ursprünglich hatte Microsoft geplant, Sicherheitsupdates für Windows 10 ein weiteres Jahr lang für 30 Dollar pro Gerät anzubieten. Jetzt gibt es doch eine kostenlose Option – allerdings nur, wenn Nutzer:innen das Windows-Backup aktivieren. Damit werden persönliche Daten und Einstellungen automatisch in One Drive, der Cloud von Microsoft, gesichert.

Was zunächst nach einem fairen Deal klingt, kann allerdings zu versteckten Mehrkosten führen: Die kostenfreie Version von One Drive bietet nämlich lediglich fünf Gigabyte Speicherplatz. Wer viele Dateien sichern will, muss also zusätzlichen Cloud-Speicher gegen Gebühr hinzubuchen. Das Paket „Microsoft 365 Basic“ umfasst 100 Gigabyte Speicher und kostet 20 Euro im Jahr. Wer mehr Platz braucht, muss mit mindestens 99 Euro jährlich rechnen.

Nutzer:innen haben drei Optionen für verlängerten Support

Ab Juli 2025 stellt Microsoft den Nutzer:innen von Windows 10 drei verschiedene Optionen zur Verfügung, um ihren PC für die erweiterten Sicherheitsupdates zu registrieren. Neben der zunächst kostenlosen Aktivierung des Windows-Backups und dem kostenpflichtigen Jahresabo können sie auch ihre Reward-Punkte für den verlängerten Support von Windows 10 einlösen. Insgesamt werden 1.000 Punkte fällig, die treue Kund:innen beispielsweise für Käufe im Microsoft-Store oder die Nutzung von Bing gutgeschrieben bekommen.

Um die Registrierung zu erleichtern, integriert Microsoft einen neuen Einrichtungsassistenten direkt in Windows 10, der Nutzer:innen Schritt für Schritt durch den Anmeldeprozess führt. Private Nutzer:innen, die sich registrieren, erhalten dann noch bis zum 13. Oktober 2026 Sicherheitsupdates für Windows 10. Für Unternehmen gilt das erweiterte Angebot sogar insgesamt drei Jahre – also bis 2028.

Microsoft erhöht Druck zum Umstieg auf Windows 11

Das Ende von Windows 10 naht – und Microsoft tut alles, um die Nutzer:innen endlich zum Umstieg auf das neuere Betriebssystem zu bewegen. Das Unternehmen nimmt den Wechsel sogar so ernst, dass CMO Yusef Mehdi 2025 zum Jahr des „Windows 11-Refresh“ erklärt hat. Das Problem: Viele ältere Computer können die strengen Hardware-Anforderungen von Windows 11 nicht erfüllen und müssten ersetzt werden, was die Hürde für den Umstieg erhöht.

Laut Daten von Statcounter liefen im Mai 2025 noch immer über 53 Prozent der betreffenden Computer mit dem älteren Betriebssystem. Die neuere Version nutzen bisher erst 43 Prozent. Immerhin: Zu Beginn des Jahres liefen noch fast doppelt so viele Geräte mit Windows 10 wie mit Windows 11. In den vergangenen Monaten sind also schon viele Nutzer:innen umgestiegen. Es scheint aber ebenso viele zu geben, die die Frist bis zum bitteren Ende aussitzen wollen.