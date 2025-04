Wird der „Blue Screen of Death“ bald schwarz? Microsoft überarbeitet legendäre Fehlermeldung

Der US-Softwarehersteller Microsoft hat angekündigt, das Design des bekannten Blue Screen of Death (BSoD) in Windows 11 zu überarbeiten. In aktuellen Test-Builds erscheint der neue Bildschirm in Schwarz – ohne das bislang obligatorische blaue Farbschema, ohne QR-Code und ohne trauriges Smiley-Gesicht.

Stattdessen zeigt sich der Fehlerbildschirm nüchtern und minimalistisch – ganz im Stil der Update-Bildschirme, die Nutzer:innen bereits von Windows-Installationen kennen. Ob es allerdings beim schwarzen Look bleibt, wenn die finale Version erscheint, ist derzeit offen.

Mehr Fokus auf Nutzer:innen und weniger Ablenkung

In einem offiziellen Blogbeitrag erklärt Microsoft, dass der neue BSoD besser zu den Designprinzipien von Windows 11 passen soll: „Wir stellen eine neue, schlankere Benutzeroberfläche für unerwartete Neustarts vor, die besser mit Windows 11 harmoniert und das Ziel unterstützt, Nutzer:innen möglichst schnell wieder in produktives Arbeiten zu bringen.“ Technische Informationen bleiben demnach enthalten, optische Spielereien müssen weichen.

Konkret zeigt der neue Bildschirm weiterhin die Fehlermeldung oder den betroffenen Treiber – allerdings ohne zusätzliche Elemente wie QR-Codes oder Symbole. Die Anzeige beschränkt sich auf den schlichten Hinweis: „Ihr Gerät hat ein Problem festgestellt und muss neu gestartet werden.“

Erst grün, dann schwarz – oder doch wieder blau?

Wer bereits im Windows Insider-Programm unterwegs ist, kann den neuen BSoD in den Canary-, Dev- und Beta-Kanälen testen. In diesen Test-Builds wird der Bildschirm traditionell grün dargestellt – Microsoft unterscheidet so öffentlich verfügbare Builds von internen Tests. Später soll die finale Version entweder als schwarzer oder weiterhin als blauer Fehlerbildschirm ausgerollt werden.

Interessanterweise hatte Microsoft bereits 2021 testweise einen schwarzen BSoD in frühen Windows-11-Versionen eingeführt – und ihn kurz darauf wieder auf Blau zurückgestellt. Jetzt steht ein neuer Anlauf bevor.

Gut möglich also, dass die Änderung mit einem der kommenden Funktionsupdates ihren Weg auf die Systeme der Nutzer:innen findet. Microsoft hält sich bislang zum endgültigen Farbschema bedeckt.

