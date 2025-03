Microsoft-CEOs: Diese Eigenschaft macht Bill Gates, Steve Ballmer und Satya Nadella so erfolgreich

Neugier: Diese Eigenschaft macht Bill Gates so erfolgreich. (Bild: Shutterstock/Alexandros Michailidis)

Microsoft wurde 1975 gegründet und hat sich unter der Führung von bislang drei CEOs zu einem milliardenschweren Technologiekonzern entwickelt. Brad Smith, Präsident und Vizevorsitzender des Unternehmens, ist seit 32 Jahren Teil von Microsoft. In dieser Zeit hat er mit allen drei bisherigen CEOs eng zusammengearbeitet – dem Mitgründer und ersten CEO Bill Gates ebenso wie mit dessen Nachfolgern Steve Ballmer und Satya Nadella. Auf dem von Geekwire veranstalteten Microsoft@50-Event in Seattle sprach Smith in einem Interview über die Zusammenarbeit mit den Führungspersönlichkeiten – und hob dabei eine spannende Gemeinsamkeit aller drei hervor.

Microsofts CEOs eint ein ausgeprägter Wissensdrang

Brad Smith hat die Entwicklung von Microsoft über Jahrzehnte hinweg begleitet. Im Gespräch mit Geekwire-Mitgründer Todd Bishop beschrieb er alle drei CEOs als außergewöhnliche Persönlichkeiten – jeweils auf ihre ganz eigene Weise. Bill Gates etwa ist bekannt dafür, ein leidenschaftlicher Leser zu sein, der sich durch Bücher fortwährend neues Wissen aneignet. Steve Ballmer, der Microsoft von 2000 bis 2014 leitete, beeindruckt laut Smith durch seine Fähigkeit, aus Zahlen und Tabellen tiefgreifende Erkenntnisse zu gewinnen – und das in einer Präzision, die Smith so bisher bei keinem anderen Menschen erlebt habe.

Satya Nadella, der seit 2014 an der Spitze von Microsoft steht, machte zuletzt mit seinen mahnenden Worten über den KI-Hype Schlagzeilen – er verglich ihn sogar mit der Dotcom-Blase Anfang der 2000er-Jahre und warnte vor einem potenziellen Crash. Smith beschreibt Nadella als eine Person mit einem außergewöhnlich breit gefächerten Interessensspektrum. Er erinnert sich zum Beispiel an eine Reise nach Finnland, bei der der CEO einer lokalen Führungskraft tiefgehende Fragen zu Literatur, Politik und dem Immobilienmarkt stellte. Nadella wollte unter anderem wissen, wer als bedeutendster Dichter des Landes gilt und wie die finnische Bevölkerung ihr historisches Verhältnis zu Russland einschätzt. Auf der Bühne scherzt Smith: „Ich war beeindruckt, dass der Mann auf all diese Fragen eine gute Antwort parat hatte. Hätte Satya mir diese Fragen über Seattle gestellt, hätte ich wohl passen müssen.“

Neugier – eine zentrale Fähigkeit für die Zukunft?

Trotz ihrer unterschiedlichen Persönlichkeiten eint Gates, Ballmer und Nadella laut Smith eine zentrale Eigenschaft – und das ist ihre ausgeprägte Neugier. Diesen Charakterzug habe er auch bei vielen anderen großen Führungskräften schon beobachten können. Und auch Nadella selbst misst dieser Eigenschaft hohe Bedeutung bei.

Im Podcast Minus One von South Park Commons wurde er gefragt, welchen Ratschlag er kommenden Generationen im Zeitalter künstlicher Intelligenz geben würde. Seine Antwort: Neugier könnte zur entscheidenden Fähigkeit der Zukunft werden. Die Bereitschaft, ständig dazuzulernen und Dinge wirklich verstehen zu wollen, sei womöglich wichtiger als reines Fachwissen – gerade in einer Zeit des rasanten technologischen Wandels.

