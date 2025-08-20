Anzeige
Fundstück
Microsoft macht aus dem ikonischen XP-Hintergrund Crocs – mit Clippy-Anhänger

Zum 50. Firmenjubiläum hat Microsoft eine Crocs-Edition im Design des Betriebssystems Windows XP herausgebracht. Auch passende Anhänger von Clippy und dem MSN-Logo sind enthalten.

Von Noëlle Bölling
2 Min.
Artikel merken
Der Standardhintergrund von Windows XP zählt zu den bekanntesten Bildern der Welt. (Foto: Shutterstock / naufalrakha)

Microsoft feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Wie The Verge berichtet, soll das auch auf etwas ungewöhnliche Weise zelebriert werden: Anlässlich des runden Jubiläums bringt der Tech-Konzern nämlich das beliebte Betriebssystem Windows XP zurück – und zwar in Form eines Crocs-Schuhs. Das außergewöhnliche Design dürfte bei vielen Erinnerungen an die Kindheit und Jugend auslösen.

Windows-XP-Crocs mit Nostalgiefaktor

Die Jubiläumsedition der Crocs ist derzeit für Microsoft-Mitarbeiter:innen im Vorverkauf erhältlich, die damit Vorrang vor einem späteren, weltweiten Verkaufsstart haben. Die Schuhe kosten 80 Dollar und werden mit einem Set aus sechs Jibbitz geliefert. Dabei handelt es sich um dekorative Anhänger, die speziell für Crocs-Schuhe entwickelt wurden. Unter den exklusiven Microsoft-Jibbitz sind das originale MSN-Logo, das Internet-Explorer-Symbol und Clippy, eine Büroklammer-Figur, die im Deutschen auch als Karl Klammer bekannt ist und in älteren Versionen von Microsoft Office als Assistent diente.

Die Crocs zeigen den ikonischen blauen Himmel mit Wolken aus dem Windows-XP-Hintergrundbild. Die grüne Sohle soll an die Wiese erinnern, die ebenfalls in dem Foto zu sehen ist. Zum Set gehört auch ein Turnbeutel: Er wurde ebenfalls mit dem Bild gestaltet, das den Titel „Bliss“ trägt. Es zeigt einen sanften Hügel und blauen Himmel und war ursprünglich ein Stockbild, bevor Microsoft die Rechte daran erwarb und es als Standardhintergrund für Millionen von Windows-XP-Nutzer:innen festlegte. Es gilt als eines der meistgesehenen Fotos der Welt und ist für viele sofort wiedererkennbar.

Eine bis heute andauernde Erfolgsgeschichte

Windows XP wurde am 25. Oktober 2001 veröffentlicht und stellte für Microsoft den Durchbruch bei der Entwicklung eines benutzerfreundlichen und weit verbreiteten Betriebssystems dar. Über ein Jahrzehnt lang spielte es eine zentrale Rolle im Computeralltag vieler privater Nutzer:innen und Unternehmen. Laut Statcounter war Windows XP bis 2011 sogar das am häufigsten eingesetzte Betriebssystem. Als es von Windows 7 überholt wurde, lag der Marktanteil immer noch bei 38,5 Prozent. Das Betriebssystem war für Microsoft ein riesiger wirtschaftlicher Erfolg. Es galt als besonders benutzerfreundlich, stabil und kompatibel mit einer Vielzahl an Programmen und Geräten.

Wie Heise berichtet, waren für Windows XP ursprünglich nur fünf Jahre Support mit einer Verlängerung um zwei Jahre nach Freigabe des Nachfolgers geplant. Windows Vista verspätete sich allerdings erheblich und die Nutzer:innen verweigerte den Umstieg auf das neue Betriebssystem. Aber auch nach Ablauf des Supports blieb Windows XP auf vielen Systemen im Einsatz – bis heute. Schätzungen zufolge waren im Jahr 2014 weltweit noch etwa 400 Millionen Rechner mit Windows XP im Einsatz. Und auch heute soll das Betriebssystem noch immer in zahlreichen Aufzug- oder Maschinensteuerungen, Geld- und Ticketautomaten oder Anzeigetafeln verwendet werden.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch?

Winzip
11 Bilder ansehen
Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch? Quelle: t3n

Hommage an Microsofts Geschichte

Die Crocs im Design des früheren Betriebssystems Windows XP dürften bei vielen Menschen nostalgische Gefühle auslösen und sind eine kreative Art, die Erfolge des Tech-Konzerns zu feiern. Das findet auch Frank Shaw, Chief Communications Officer bei Microsoft. Gegenüber The Verge sagte er: „Auch wenn dies keine offizielle Kooperation mit Crocs ist, ist das Bundle eine unterhaltsame, limitierte Hommage an die Geschichte von Microsoft.“

Kommentare

