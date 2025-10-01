Microsoft Copilot: Mit diesen KI-Avataren kannst du dich in Echtzeit unterhalten

Microsoft Copilot erhält nicht nur ein, sondern gleich viele Gesichter. Wie The Verge berichtet, experimentiert der Tech-Konzern derzeit mit einer neuen Funktion namens „Portraits“, die verschiedene stilisierte Avatare bietet. Nutzer:innen haben die Möglichkeit, sich in Echtzeit mit ihnen auszutauschen, wobei die Avatare mit menschlicher Mimik reagieren.

Können KI-Avatare die Beliebtheit steigern?

Copilot ist ein KI-basierter Assistent, der im Rahmen der Microsoft-365-Produktwelt zur Verfügung steht. Das selbsternannte Ziel von Copilot ist es, die Produktivität und Kreativität der Nutzer:innen zu steigern sowie Arbeitsprozesse zu automatisieren oder zu vereinfachen. Laut Newcomer liegt der KI-Assistent hinsichtlich der Beliebtheit allerdings weit hinter dem Konkurrenzprodukt ChatGPT zurück. Während der KI-Bot von OpenAI von immer mehr Menschen weltweit genutzt wird, scheinen die Nutzungszahlen von Microsoft Copilot zu stagnieren. Ein Grund dafür könnte das Erscheinungsbild des KI-Assistenten sein. Laut Mustafa Suleyman, dem CEO von Microsoft AI, haben viele Nutzer:innen zurückgemeldet, dass sie sich im Gespräch mit einer KI wohler fühlen, wenn sie dabei einem Gesicht gegenübersitzen.

Diesem Wunsch ist das Unternehmen jetzt mit der „Portraits“-Funktion nachgekommen. Schon im Juli hatte Microsoft eine ähnliche Funktion namens „Copilot Appearances“ angekündigt. Der wesentliche Unterschied zwischen den beiden Funktionen besteht darin, dass „Portraits” auf menschlichen Erscheinungsbildern basiert und nicht auf animierten Cartoon-Figuren. Nutzer:innen können jetzt aus unterschiedlichen KI-Avataren wählen und diese mit einer Stimme koppeln. Dadurch sollen verbale Konversationen mit dem Chatbot natürlicher gestaltet werden als textbasierte Interaktionen. Insgesamt stehen 40 verschiedene Avatare zur Verfügung – von nett aussehenden Senior:innen bis hin zum jungen Mann im Karohemd.

Bei der Einführung ist Microsoft bewusst vorsichtig

Auf dem Discord-Server von Copilot gab das Unternehmen bekannt, dass die neue Funktion auf der eigens entwickelten KI-Technologie Vasa-1 basiert. „Diese Innovation ermöglicht es uns, natürliche Gesichtsausdrücke, Kopfbewegungen und Lippensynchronisation aus einem einzigen Bild zu generieren, ohne dass eine komplexe 3D-Modellierung erforderlich ist”, heißt es dort. Dabei wurden die KI-Avatare bewusst stilisiert und nicht fotorealistisch dargestellt. Die Verfügbarkeit der „Portraits“-Funktion ist zunächst auf eine begrenzte Anzahl von Nutzer:innen ab 18 Jahren beschränkt. Außerdem unterliegt das Feature täglichen, sitzungsbasierten Zeitlimits.

Die Idee von KI-basierten Avataren ist nicht neu: Auch der Chatbot Grok, der von Elon Musks KI-Startup xAI entwickelt wurde, verfügt schon über eine vergleichbare Funktion. Microsoft geht bei der Einführung des neuen Features allerdings vorsichtiger vor als die Konkurrenz. Der Grund dafür sind vermutlich Sicherheitsbedenken, denn in letzter Zeit häufen sich Berichte, die die Schattenseiten übermäßiger Kommunikation mit Chatbots beleuchten. So hat beispielsweise ein Ehepaar OpenAI verklagt, da es ChatGPT die Schuld am Suizid ihres Sohnes gibt. Um solche Extremfälle zu vermeiden, gibt Microsoft an, dass während der Gespräche mit den neuen Avataren stets erkennbar ist, dass die Nutzer:innen mit KI interagieren. Ob die neue „Portraits“-Funktion die Beliebtheit von Microsoft Copilot letztlich wirklich steigern kann, bleibt abzuwarten.