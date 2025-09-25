Anzeige
News
Microsofts KI-Chef zur Browser-Zukunft: Bald surft die KI für euch

Wie surfen wir künftig im Internet? Microsofts KI-Chef Mustafa Suleyman hat genaue Vorstellungen davon, wie sich KI im Browser einsetzen lässt. Das hat Vorteile für Nutzer:innen – und Publisher.

Von Marco Engelien
2 Min.
Microsofts KI-Chef zur Browser-Zukunft: Bald surft die KI für euch

Microsofts Edge-Browser soll künftig deutlich mehr KI-Funktionen erhalten. (Foto: Shutterstock / monticello)

Früher hat die Surfgeschwindigkeit noch bei der Beantwortung der Frage geholfen, welcher Anbieter den besten Webbrowser stellt. Künftig dürften (zusätzlich) andere Parameter gelten, etwa welche Aufgaben die Programme den Nutzer:innen abnehmen. Die Rede ist, natürlich, von Künstlicher Intelligenz. Dazu kann man neue Browser entwickeln, wie es etwa Perplexity mit Comet gemacht hat, oder bestehende verbessern. Letzteres ist die favorisierte Lösung von Microsofts KI-Chef Mustafa Suleyman, wie er gegenüber The Verge verriet. Demnach wird Microsoft keinen neuen KI-Browser entwickeln, sondern Edge um viele Copilot-Funktionen erweitern.

Wie Copilot den Browser bedienen soll

Das Ziel ist es, den Browser so umzubauen, dass die KI das Programm selbstständig bedienen kann. Schon jetzt kann Copilot Informationen aus mehreren Tabs zusammenfassen. In Zukunft soll der Assistent zusätzlich dazu in der Lage sein, Tabs zu öffnen und Hotelzimmer oder Restauranttische zu reservieren. Außerdem soll die KI nicht nur bei Kaufentscheidungen unterstützen, sondern gleich auch den harten Part dabei übernehmen, also Testberichte scannen, Preise vergleichen und das richtige Angebot finden.

Wie Copilot dabei vorgeht, bleibt Nutzer:innen nicht verborgen. Sie können der Assistenz künftig dabei zusehen, wie sie den Browser bedient. “Copilot wird losgehen und Tabs aggregieren, neue Instanzen erscheinen lassen, auf Buttons klicken, die Recherche übernehmen, und Sie können dem Spiel zusehen und von Zeit zu Zeit eingreifen, wenn Sie wollen”, sagt der Microsoft-Mann gegenüber The Verge. Nutzer:innen hätten dabei immer die Kontrolle.

Dass man die Aktionen der KI nachvollziehen kann, sorgt für Transparenz. Wer mag, kann auf diese Weise überprüfen, wie die Software an ihre Informationen gelangt. Daraus ergibt sich zudem ein Vorteil für Publisher. Weil Copilot aktiv Aktionen auf Webseiten durchführen muss, gehen ihnen keine Klicks verloren.

Suleyman sieht Microsoft beim KI-Rennen vorn

Allerdings ist Microsoft bei den Bestrebungen nicht allein. Neben Perplexity soll auch OpenAI an einem eigenen Browser arbeiten. Google treibt zudem die Integration von Gemini in Chrome voran. Obwohl Edge bei der Zahl der Nutzer:innen stark hinter dem Google-Browser zurückliegt, sieht Suleyman Microsoft im KI-Rennen vorn. Copilot kann derzeit durch Tabs navigieren, auf Webseiten scrollen und Textabschnitte hervorheben. Das habe sonst niemand, erklärt Suleyman gegenüber The Verge.

Derzeit handelt es sich allerdings noch um experimentelle Features, für die man sich aktiv entscheiden muss. Suleyman will Nutzer:innen die KI nicht aufdrängen. Wer sie beim Surfen nicht braucht oder nicht will, kann sie einfach deaktivieren. Wann Copilot den Browser für Nutzer:innen im vollen Umfang bedienen kann, steht allerdings noch nicht fest.

