Microsoft baut GPT direkt in Excel ein – als Formel, nicht als Sidebar
Der Softwarekonzern hat damit begonnen, eine neue, KI-gestützte Funktion namens
COPILOT für seine Tabellenkalkulation Excel auszurollen. Anders als bei bisherigen Integrationen handelt es sich dabei nicht um eine Seitenleiste oder ein Add-in, sondern um eine native Formel, die direkt in eine Zelle eingegeben wird.
Damit können Nutzer:innen nun Aufgaben durchführen, die bislang oft manuelle Arbeit oder komplexe Skripte erforderten. Dazu gehören die Kategorisierung von Texten, das Erstellen von Zusammenfassungen oder das Generieren neuer Inhalte auf Basis von Daten in anderen Zellen.
Dynamische Ergebnisse statt statischer Exporte
Die Syntax ist dabei an klassische Excel-Formeln angelehnt:
=COPILOT("Ihre Anweisung"; A1:A20). Die Anweisung erfolgt in natürlicher Sprache, der zweite Teil der Formel verweist auf die Zellen, die den Kontext liefern.
Stellt euch vor, ihr habt Hunderte Feedback-Kommentare in einer Spalte. Eine einzige Formel wie
=COPILOT("Klassifiziere dieses Feedback als positiv, negativ oder neutral"; D4:D100) kann diese nun automatisch für euch sortieren.
Der entscheidende Vorteil dieser nativen Implementierung liegt in ihrer Dynamik. Ändern sich die Quelldaten in den referenzierten Zellen, aktualisiert die
COPILOT-Funktion ihr Ergebnis automatisch, genau wie es eine
SUMME-Funktion tun würde. Das Kopieren von Ergebnissen aus externen KI-Tools entfällt damit.
Technisch basiert die Funktion auf dem Modell gpt-4.1-mini von OpenAI. Damit positioniert sich Microsoft im direkten Wettbewerb zu Google, das eine ähnliche Funktion bereits zuvor für sein Produkt Sheets vorgestellt hatte.
Grenzen der KI: Wo Vorsicht geboten ist
Trotz des Potenzials gibt Microsoft selbst wichtige Hinweise zu den Einschränkungen. So warnt das Unternehmen davor, die Funktion für exakte numerische Berechnungen oder in geschäftskritischen Szenarien zu verwenden, da die KI „falsche Antworten geben kann“, wie es im offiziellen Blogbeitrag des Unternehmens heißt.
Jedes Ergebnis sollte also sorgfältig geprüft werden. Was wie ein gut gemeinter Hinweis klingt, ist tatsächlich ein so großer Nachteil, dass sich ernsthafte Excel-Anwender:innen die Nutzung der Funktion sicherlich sehr genau überlegen werden.
Zumindest beim Datenschutz macht Microsoft eine klare Zusage. Wie das Magazin The Verge berichtet, sollen die über die Funktion verarbeiteten Daten vertraulich bleiben und niemals für das Training der KI-Modelle verwendet werden.
Derzeit kann die Funktion noch nicht auf Live-Daten aus dem Web oder auf interne Unternehmensdokumente zugreifen. Zudem ist die Nutzung auf 300 Aufrufe pro Stunde begrenzt.
Die neue
COPILOT-Funktion wird aktuell für Nutzer:innen im Beta-Kanal ausgerollt, die über eine kostenpflichtige Microsoft-365-Copilot-Lizenz verfügen. Sie ist der offizielle Nachfolger der früheren experimentellen Funktion
LABS.GENERATIVEAI. Wann sie für alle Kund:innen verfügbar sein wird, ist bislang nicht bekannt.
Ziemlicher Schwachsinn, wenn Excel für so eine Formel nen Internet Request machen muss. Statt sowas zu verwenden, sollte man lieber explizit ne LLM nutzen und die Ergebnisse in Excel packen.