Microsoft Flight Simulator 2024: Abheben unmöglich – Serverauslastung legt Spiel lahm

Seit dem 19. November 2024 ist die neue Version des Microsoft Flight Simulator verfügbar. Im Gegensatz zum Vorgänger, der noch offline gespielt werden konnte, werden viele Inhalte des aktuellen Spiels über die Server von Microsoft abgewickelt. Dementsprechend benötigt ihr auch eine stabile Internetverbindung, um die Assets von Microsoft Flight Simulator 2024 zu streamen.

Microsoft Flight Simulator 2024: Server gehen in die Knie

Wie viele Spieler:innen auf Reddit und auf anderen Plattformen berichten, gibt es zum Start aber noch andere, gravierendere Probleme. So kommen einige Gamer:innen gar nicht erst ins Spiel. Sie hängen stattdessen im Ladebildschirm fest. Andere, die mit ihren Flugzeugen auf der Startbahn sind, berichten von Spielabstürzen, wenn sie abheben wollen.

Zudem gibt es wohl einige Inhalte des Microsoft Flight Simulators 2024, die nicht richtig geladen werden. So fehlen einige Flugzeuge in den Auswahlbildschirmen. Laut Microsoft sollen diese Probleme alle an der aktuellen Serverauslastung liegen. So heißt es in einem Statement auf X, dass aufgrund der großen Anzahl an Spieler:innen, die sich in das Game einloggen wollen, die Serveranfragen ebenso in die Höhe geschnellt sind.

Das Team des Microsoft Flight Simulator 2024 arbeitet schon mit Hochdruck daran, die Serverprobleme aus der Welt zu schaffen. Wann das der Fall sein wird, konnten die Verantwortlichen aber bisher nicht bekannt geben. Einzig einen Tipp hat Microsoft parat: Spieler:innen, die schon länger das Spiel laden und deren Ladebalken sich nach 90 Prozent nicht mehr weiterbewegen, sollen den Flight Simulator neu starten.

Unter dem Beitrag zeigen sich viele Spieler:innen über die Probleme erzürnt. Sie verstehen nicht, wie ein „Multimilliarden-Dollar-Unternehmen den Andrang durch Spieler:innen vorab nicht einschätzen kann“ und so unvorbereitet darauf ist. Dennoch müssen sie darauf hoffen, dass Microsoft die Probleme schnell behebt. Einen Workaround scheint es derzeit nicht zu geben.

