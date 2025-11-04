Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Microsoft: Chatbots werden nie ein Bewusstsein haben – laut KI-CEO

Kann eine künstliche Intelligenz ein Bewusstsein entwickeln? Während manche Forscher:innen und Firmen entsprechende Projekte verfolgen, tut Microsofts KI-Chef Mustafa Suleyman diese Idee als Unsinn ab.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
KI Bewusstsein

Kann KI jemals ein eigenes Bewusstsein entwickeln? (KI-generiertes Bild: Midjourney / t3n)

Im Jahr 2022 sorgte der Entwickler Blake Lemoine für weltweite Aufregung, weil er der Google-KI Lamda ein Bewusstsein und Gefühle attestierte. Die KI, so Lemoine, sei in der Lage, zu entwischen und „böse Dinge“ zu tun.

Anzeige
Anzeige

KI-Bewusstsein? Microsoft mit klarer Ansage

Google widersprach Lemoines öffentlichkeitswirksam vorgetragener Behauptung. Aber spätestens seit dem darum entstandenen Medienrummel spaltet die Frage, ob KI irgendwann eine Art menschliches Bewusstsein entwickeln kann, Forschungswelt und Gesellschaft. Microsofts KI-Chef Mustafa Suleyman hat allerdings ein klare Meinung dazu.

Empfehlungen der Redaktion

Wie Suleyman gegenüber CNBC ausführt, müsse eine Grenze gezogen werden zwischen einer immer intelligenter werdenden KI und der angeblichen Fähigkeit, menschliche Gefühle zu empfinden. Ein Bewusstsein, so der KI-Experte, könne sich nur in biologischen Wesen entwickeln.

Anzeige
Anzeige

KI fühlt sich bei „Schmerz“ nicht traurig

„Unsere physische Erfahrung von Schmerz macht uns sehr traurig und wir fühlen uns schrecklich“, so Suleyman, der etwa an der Gründung von Google Deepmind beteiligt war. Aber eine KI fühle sich nicht traurig, wenn sie „Schmerz“ erlebe. Suleyman: „Das ist eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung“.

Der Microsoft-Manager zeigt sich zugleich überzeugt davon, dass die KI sich nur eine Wahrnehmung schaffe. Es handle sich um die Erzählung einer Erfahrung von sich selbst und eines Bewusstseins. Technisch gesehen sei klar, dass das nicht das sei, was die KI erlebt. Das, so Suleyman, wisse man, weil man sehen könne, was die KI-Modelle tun.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Angebliche Empfindungen von KI nur Simulation

Während Menschen ein Schmerzempfinden hätten und Dinge täten, um Schmerzen zu vermeiden, würden KI-Modelle nicht über ein solches Empfinden verfügen. Das Ganze sei nur eine Simulation.

7 Bilder ansehen
Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)

Entsprechend sei es „absurd“, entsprechende Forschung zu betreiben. Projekte, die etwas anderes vermuten lassen, sollten gestoppt werden, findet Suleyman. Wer die falsche Frage stelle, bekomme am Ende auch die falsche Antwort.

Anzeige
Anzeige

Microsoft: KI im Dienste des Menschen

KI habe kein Bewusstsein und könne auch keines erlangen, so Microsofts KI-Chef. Der Konzern wolle daher auch nur KI-Dienste anbieten, bei denen klar sei, dass es sich um eine künstliche Intelligenz handele – die letztlich immer für den Menschen arbeitet.

Top-Artikel
Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren