Nach 35 Jahren: Microsoft stellt eine der ältesten Office-Anwendungen ein

1991 veröffentlichte Microsoft die erste Version des Layoutprogramms Publisher. Es war als Konkurrenz für die damaligen Spitzenreiter in dem Bereich – Quarkxpress und den Indesign-Vorgänger Pagemaker – gedacht, bot aber nie deren Komplexität. Für Profis war der Funktionsumfang einfach zu gering, und Publisher konnte sich in dem Segment nie wirklich durchsetzen.

Viele Ressourcen hatte Microsoft zuletzt auch nicht mehr auf den Publisher verwendet. Die letzte Version erschien 2021. Bei Office 2024 war der Publisher schon nicht mehr Teil des Pakets. Es war im Grunde also abzusehen, dass sich Microsoft früher oder später ganz vom Publisher verabschieden würde.

Genau das ist jetzt passiert. Microsoft teilt auf der Unternehmenswebsite mit, dass Publisher ab Oktober 2026 nicht mehr länger unterstützt wird. Damit endet nach 25 Jahren Microsofts Engagement im Bereich der Desktop-Publishing-Software.

Das Supportende bedeutet, dass Kunden des Office-Abonnements Microsoft 365 nicht mehr länger auf Publisher zugreifen können. Wer noch die Version aus Office 2021 auf seinem Rechner installiert hat, kann die zwar theoretisch weiter verwenden. Updates wird es hingegen keine mehr geben.

Microsoft Publisher vor dem Aus: Diese Alternativen habt ihr

Microsoft selbst empfiehlt Nutzer:innen, Flyer zukünftig mit Word, Powerpoint oder Designer zu erstellen. Für die Erstellung von Broschüren rät der Konzern zum Einsatz von Word oder Powerpoint. Ein wirklicher Ersatz sind die Textverarbeitung und die Präsentationssoftware indes nicht.

Wer den Umstieg auf komplexere Lösungen nicht scheut, der könnte sich Marktführer Adobe und seine Indesign-Software anschauen. Erst kürzlich veröffentlicht und ebenfalls interessant: Affinity von Canva. Die Lösung orientiert sich zwar auch eher an Indesign als am Publisher, ist aber im Gegensatz zu beiden vollkommen kostenfrei. Obendrein sind auch Bildbearbeitungsfunktionen und Vektorgrafik-Features integriert.

