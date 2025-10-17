Anzeige
News
Microsoft Paint bekommt neue KI-Features – so funktionieren sie

Seit 40 Jahren bietet Microsoft einen Einstieg in die Welt der Bildbearbeitung. Nun testet Microsoft zwei neue KI-Funktionen in der altgedienten Grafik-Software: Animationen und Bildbearbeitung per Prompt. So funktionieren sie.

Von Sebastian Milpetz
2 Min.
Artikel merken
Microsoft Paint bekommt neue KI-Features – so funktionieren sie

Microsoft spendiert Paint zum 40. Geburtstag KI-Features (Screenshot: Twitter/t3n)

Vor ein paar Jahren wollte Microsoft sein altgedientes Grafikprogramm noch einmotten. Doch zum 40. Geburtstag von Paint hatte der Konzern im Mai 2025 erstmals künstlich-intelligente Features integriert. Jetzt spendiert Microsoft Paint in Windows 11 zwei neue KI-Funktionen.

Die Website Windows Latest hat die Updates entdeckt. Denn noch sind sie nicht für alle Nutzer:innen von Windows 11 verfügbar. Nur Teilnehmer:innen des Programms Windows AI Labs können sie ausprobieren. Microsoft hat ab September dieses Jahres erst an wenige auserwählte User:innen Einladungen für das virtuelle Testlabor verschickt.

Paint erstellt Animationen aus Bildern

KI-Feature Nummer eins: Paint erstellt aus Bildern Animationen. Dies funktioniert sowohl bei hochgeladenen Bildern als auch bei Zeichnungen, die ihr in dem Programm entworfen habt.

Einen Prompt müsst ihr dafür nicht erstellen. Es reicht, ein Bild auszuwählen und dann auf den Reiter „Animate“ gehen, der in dem Dropdown-Menu des KI-Assistenten Copilot innerhalb von Paint erscheint. Dann öffnet sich ein Interface, in dem ihr die Grafik rendern könnt. Dann einfach auf „Generate“ klicken.

Pikachu verwandelt sich in gelben Klumpen

Laut Windows Latest dauert die Erstellung einer Animation 40 bis 60 Sekunden. Ein Test mit einem Bild von Pikachu verlief für das Online-Magazin wenig befriedigend. Das Pokémon verwandelt sich in einen ungestalten gelben Klumpen, wie aus der Frühzeit von KI-Videos.

Windows Latest versuchte es dann mit einem einfacheren Bild, dem Foto eines Blitzes. Hier bestand die Animation darin, dass manche Äste des Blitzes später eingeblendet werden als andere. Wenn man mit dem Resultat zufrieden ist, kann man es als GIF speichern.

Bilder per Prompt bearbeiten

Während man beim „Animate“-Update nur wenig Einfluss auf das Ergebnis hat, ist dies beim zweiten neuen Feature anders. Bei der Funktion namens „Generative Edit“ könnt ihr mit einem Prompt Bilder verändern.

Wenn du auf den Reiter „Generative Edit“ klickst, öffnet sich ein Textfeld, in dem du der KI Anweisungen geben kannst. So kannst du Elemente aus Bildern entfernen oder freigestellte Objekte vor einen neuen Hintergrund packen. Ob überhaupt oder wann das KI-Update für alle User:innen von Windows 11 verfügbar ist, steht noch in den Sternen.

