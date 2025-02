Microsoft stattet sogar Paint mit Copilot aus: Diese Vorteile bringt euch die KI-Integration

Microsoft bindet seinen KI-Assistenten Copilot in immer mehr Programme ein. Das hat nicht immer den gewünschten Effekt. So ärgerten sich die Nutzer:innen von Microsoft 365 erst kürzlich über die Copilot-Integration. Die neue Ankündigung dürfte aber deutlich mehr Anklang finden. Denn wie Microsoft in einem Blogpost bekannt gibt, wird Paint mit Copilot ausgestattet.

Diese Vorteile bietet Copilot in Paint

Der Copilot-Button wird zunächst für Windows-Insider:innen über den Canary- und Dev-Kanal ausgerollt. Der Zugang zur KI ist dabei ab Paint-Version 11.2412.271.0 möglich. Den entsprechenden Knopf finden User:innen dann in der Werkzeugleiste rechts neben der Farbauswahl. Sobald ihr auf den Copilot-Button klickt, öffnet sich ein Dropdown-Menü mit allen KI-Optionen.

So könnt ihr etwa den Cocreator direkt in Paint nutzen. Die KI verwandelt eure Skizzen in fertige Kunstwerke mit unterschiedlichen Stilen. Wie Microsoft betont, ist Cocreator allerdings nur auf Windows-PCs mit Copilot+ verfügbar. Für alle anderen gibt es aber drei weitere nützliche Features über die Copilot-Anbindung in Paint.

So könnt ihr euch über den Image-Creator einen Prompt eingeben und euch anhand dessen ein Bild erstellen lassen. Dazu gesellt sich noch die Option generatives Löschen. Hier könnt ihr ein oder mehrere Objekte in eurem Bild auswählen und diese von der KI löschen lassen. Anstelle des Objekts wird dann etwa der Hintergrund an dieser Stelle generiert, um die Lücke zu schließen.

Zu guter Letzt gibt es noch die Option, den Hintergrund eures Bildes zu entfernen. Das ist besonders nützlich, wenn ihr Objekte oder Menschen im Vordergrund freistellen wollt. Sie können so in andere Bilder eingefügt werden. Wann die Copilot-Funktionen vom Insider-Programm in die Release-Version von Paint wandern, ist derzeit nicht bekannt. Microsoft will das Feature zunächst mit dem Feedback der Nutzer:innen weiter verbessern.

Kennt ihr diese Programme noch?

