News
Microsoft: So soll Windows 11 zum KI-System werden, ohne Nutzer zu vergraulen

Künftig will Microsoft Windows 11 zu einem KI-Betriebssystem machen. Um diese Pläne umzusetzen, beabsichtigt das Unternehmen, einige klare Prinzipien innerhalb der Designsprache des OS durchzusetzen. Welche Vorteile sich dadurch für User:innen ergeben sollen.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Microsoft: So soll Windows 11 zum KI-System werden, ohne Nutzer zu vergraulen
Die Designsprache von Windows 11 soll sich voll auf KI ausrichten. (Bild: Shutterstock/IB Photography)

Dass Microsoft große Schritte bei der Integration von KI innerhalb von Windows 11 geht, dürfte mittlerweile bekannt sein. Schließlich ist Copilot schon in den Dateiexplorer eingezogen und auch das Notepad und Paint dürfen mit KI-Features User:innen unter die Arme greifen. Künstliche Intelligenz unter Windows 11 ist also gekommen, um zu bleiben. Das bestätigt das Unternehmen jetzt auch in einem neuen Blog-Beitrag zur Designsprache des Betriebssystems.

KI unter Windows 11: Diese Vision verfolgt Microsoft

Der Beitrag wurde von dem Windows-Design-Director Diego Baca verfasst. In seinen Ausführungen stellt er vier Prinzipien auf, anhand derer Microsoft die Entwicklung von Windows 11 und der KI-Integration vorantreiben will. Der erste Punkt ist dabei „absichtliche Innovation“. Laut Baca geht es dabei um verständliche Designs und Features: „Was funktioniert? Was resoniert mit den Kunden? Was wird angenommen? Was unterbricht die Gewohnheiten der Menschen? […] Was immer wahr bleibt, ist, dass Windows ein wichtiges Tool für die Menschen ist, um Aufgaben abzuschließen. Was den Menschen nicht hilft, diese Aufgaben zu erfüllen, hat keinen Platz. Eine Änderung gibt es nur, wenn es die Nutzererfahrung verbessert“.

Als Beispiel zeigen Microsoft und Baca ein Kontextmenü für die KI Copilot, wenn die zugehörige Taste länger gedrückt oder mit einem Rechtsklick angewählt wird. Im Anschluss tauchen Kurzbefehle auf, die den Bildschirminhalt schnell zusammenfassen, erklären oder umformulieren. An anderer Stelle hingegen könnte ein Rechtsklick auf ein Bild einer Sonnenbrille die Option „virtuelle Suche mit Bing“ anzeigen, um die Brille im Netz mit KI-Unterstützung bei diversen Onlineshops zu finden.

Der zweite Punkt für die Designsprache für Windows 11 und KI ist „Handwerk und skalierbare Systeme“. Baca schreibt dazu: „Windows sollte klar und ruhig sein und die Ziele der Kunden ohne unnötige Ablenkungen stärken. […] Der einzige Weg, um das Vertrauen von Kunden zu behalten, ist, transparent und respektvoll zu sein und sie die Kontrolle behalten zu lassen“.  Ziel ist es laut Baca, die Designsprache und einfache Bedienung beizubehalten, selbst wenn skalierbare KI-Systeme implementiert werden. So bieten etwa Paint und Powerpoint zwar Copilot-Features, doch diese lenken nicht vom eigentlichen Zweck und den Funktionen der Apps ab.

Die letzten zwei Designpunkte lauten „Für alle gemacht“ und „sicher, vertrauenswürdig und konform durch Design“. Laut Microsoft muss Windows 11 so designt sein, dass sich alle User:innen damit wohlfühlen. Bei 1,5 Milliarden Windows-User:innen keine leichte Aufgabe. Durch KI-Integrationen soll Windows 11 deshalb noch personalisierbarer werden und allen die Erfahrung geben, die sie sich wünschen. Dabei verliert das Unternehmen laut Baca nicht den Sicherheitsaspekt aus den Augen: „Wir wissen, dass KI und Privatsphäre für viele ein wichtiges Thema ist. Deshalb wird Sicherheit nicht erst später inkludiert, sondern von Anfang an beim Design mit integrierter Compliance mitgedacht.“

Kennt ihr diese Programme noch?

Winzip
11 Bilder ansehen
Software-Nostalgie: Kennt ihr diese Programme noch? Quelle: t3n
