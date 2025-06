Fehler? Microsoft bringt den Start-Ton von Windows Vista zurück

Falls du in den vergangenen Tagen beim Nutzen deines PCs einen nostalgischen Sound-Moment erlebt hast, warst du damit nicht alleine: In Testversionen des Betriebssystems hat Microsoft den Startsound von Windows 11 angeblich versehentlich durch den Start-Ton von Windows Vista ersetzt.

Windows spricht von „wunderbarem Rückblick in die Vergangenheit“

Windows-Tester:innen fiel der Fehler kurz nach der Veröffentlichung des neuesten Windows 11 Dev Channel Builds am vergangenen Freitag auf. Die WAV-Datei für den Startsound, die in imageres.dll gespeichert ist, wurde im Vorschau-Build 26200.5651 durch den Windows Vista-Startsound ersetzt.

Microsoft realisierte den Fehler schnell und fügte den Versionshinweisen zum neuesten Dev Channel Build folgende Information hinzu: „Der Flight dieser Woche ist ein wunderbarer Rückblick in die Vergangenheit und spielt den Windows Vista-Startsound anstelle des Windows 11-Startsounds ab“, teilte das Windows Insider-Team laut The Verge mit. „Wir arbeiten an einer Lösung.“

War es ein Fehler? Oder doch nicht?

Wie es zu der Sound-Verwechslung kommen konnte, ist noch unklar. Brandon LeBlanc vom Windows Insider-Team scherzte auf X, er habe „ein bisschen mit den Sounddateien in Windows herumgespielt und gedacht, die Leute bräuchten eine Erinnerung an die Vergangenheit“. Dann schrieb er aber, dass es sich tatsächlich nur um einen Fehler handelte.

Oder war es womöglich gar kein Fehler? Einige Menschen spekulieren in sozialen Netzwerken, dass sich Microsoft da womöglich einen kleinen Seitenhieb Richtung Apple gegönnt hat.

Seitenhieb Richtung Apple?

Apple hatte vor kurzem auf der WWDC 2025 ein neues Designkonzept namens „Liquid Glass“ angekündigt, das verdächtige Ähnlichkeit mit der Design-Sprache von Windows Vista und Windows 7 hat. „Das war kein Fehler“, schrieb ein User zum angeblich versehentlichen Startton von Windows Vista. „Ich finde, das ist ein sehr guter Scherz und eine Verhöhnung der neuen Liquid Glass-Designsprache.“

Ein anderer meinte: „Ein Fehler? Oder wollen sie uns daran erinnern, wer Liquid Glass zuerst erfunden hat?“ Fakt ist, dass der Startsound von Windows Vista jetzt wieder in den Ohren vieler ist.

