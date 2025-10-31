Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Heimlich im Homeoffice? Microsoft Teams zeigt deinem Chef bald, ob du wirklich im Büro bist

Heimlich im Homeoffice zu arbeiten, statt ins Büro zu fahren, könnte für viele bald ein Ende haben. Ein neues Feature in Microsoft Teams verrät deinen Kolleg:innen und Chef:innen, wo du dich befindest.

Von Marvin Fuhrmann
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Heimlich im Homeoffice? Microsoft Teams zeigt deinem Chef bald, ob du wirklich im Büro bist
Dank Microsoft Teams ist künftig Schluss mit heimlicher Arbeit im Homeoffice. (Bild: Shutterstock/KieferPix)

Homeoffice hat sich mittlerweile als fester Bestandteil in der Arbeitswelt etabliert. Allerdings setzen immer mehr Unternehmen auf hybride Modelle – also eine Mischung aus Präsenztagen und mobilem Arbeiten. Wie Umfragen zeigen, sind diese Regelungen aber einigen Arbeitnehmer:innen zu restriktiv. Sie betreiben „Hushed Homeoffice“ und arbeiten heimlich zu Hause, obwohl sie im Büro sein müssten. Doch damit könnte für viele bald Schluss sein.

Anzeige
Anzeige

Wie ein Microsoft-Teams-Feature deinen Arbeitsort verrät

Grund dafür ist eine neue Funktion, die Microsoft schon bald in seine Kommunikationsplattform Teams integrieren will. In einer Feature-Übersicht heißt es: „Wenn Nutzer:innen sich mit dem Wi-Fi ihres Unternehmens verbinden, wird Teams bald in der Lage sein, ihren Arbeitsstandort automatisch anzupassen, um das Gebäude zu zeigen, in dem sie arbeiten.“

Heißt: Verbindest du dich im Büro mit dem Wi-Fi, ändert Teams deinen Standort auf „Im Büro“. Bleibst du zu Hause und arbeitest über dein privates Netzwerk, bleibt dieser Hinweis vorerst aus. Dementsprechend könnten andere Mitarbeiter:innen und vor allem Führungskräfte mit einem Blick auf deinen Teams-Status sehen, von wo du gerade wirklich arbeitest.

Anzeige
Anzeige
Empfehlungen der Redaktion

Die Neuerung soll schon bald Einzug in Microsoft Teams halten. Die Verantwortlichen haben als Zeitrahmen Dezember 2025 angegeben. Zunächst soll das Feature für die Windows- und Mac-Version von Teams bereitstehen. Für alle, die „Hushed Homeoffice“ betreiben, gibt es aber noch zwei Lichtblicke. Zum einen ist die automatische Wi-Fi-Zuordnung in Teams grundsätzlich deaktiviert. Es liegt bei den Administrator:innen innerhalb deines Unternehmens, ob sie das Feature aktivieren wollen. Wird keine Änderung vorgenommen, kannst du auch weiterhin unerkannt bleiben.

Zum anderen kannst du den eigenen Standort zumindest aktuell in Microsoft Teams manuell einstellen. Klicke dazu einfach auf den Konto-Manager rechts oben in Teams und suche nach dem Bereich „Standort“. Dort steht in einem Dropdown-Menü eine Auswahl an Gebäuden und Büroräumen, die dein Unternehmen als mögliche Arbeitsorte vorgegeben hat. Wählst du einen Standort aus, wird dieser für den restlichen Tag in Teams und auch in Outlook anderen Mitarbeiter:innen angezeigt. Fraglich bleibt, ob das dann noch möglich ist, wenn die automatische Erkennung von Administrator:innen aktiviert wurde.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

So kannst du deinen Arbeitsplatz im Homeoffice verbessern

7 Bilder ansehen
Arbeitsplatz im Homeoffice: 7 Maßnahmen, um ihn zu verbessern Quelle: t3n
Top-Artikel
MIT Technology Review Homeoffice Microsoft Microsoft Teams
Anzeige
Anzeige
Kommentare (1)

Community-Richtlinien

Matthias Richter
27.10.2025, 23:11 Uhr

Wenn der Vorgesetzte so ein Tool braucht um zu merken, dass ein Mitarbeiter nicht im Büro ist, dann ist er wohl selber nicht im Büro. Sonst reicht auch ein Blick auf den Arbeitsplatz.

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren