Microsoft Teams: Neues Feature soll Screenshots in Meetings blockieren können

Die großen Tech-Konzerne haben offenbar die Bedeutung von Datenschutz und Privatsphäre in privaten oder geschäftlichen Umgebungen erkannt. Meta etwa plant eine Funktion für Whatsapp, die vertrauliche Informationen, die in privaten Chats oder Gruppengesprächen geteilt werden, besser schützen soll.

Mehr Privatsphäre bei der Kommunikation

Mit Advanced Chat Privacy soll der Export von Chatverläufen verhindert werden. Auch Meta AI wird ausgesperrt. Wie Bleeping Computer schreibt, arbeitet auch Microsoft an einem Feature, das für mehr Privatsphäre bei der Kommunikation sorgen soll.

Konkret geht es um das Videokonferenztool Teams, bei dem künftig das Erstellen von Screenshots blockiert werden soll. So sollen etwa Inhalte, die über die Bildschirm-teilen-Funktion gezeigt werden – aber nicht an eine größere Öffentlichkeit gelangen sollen, besser geschützt werden.

Screenshot-Blockade bei Microsoft Teams

Sollte ein:e Nutzer:in versuchen, während eines Teams-Meetings einen solchen Screenshot zu machen, werde das entsprechende Fenster schwarz. Dadurch sollen nicht autorisierte Bildschirmaufnahme verhindert werden, wie Microsoft in einer Roadmap zu Microsoft 365 mitteilt.

Demnach soll die Funktion sowohl im Desktop- als auch im Mobilbereich verfügbar sein, also für Windows- und Mac- sowie für iOS- und Android-Nutzer:innen. Nutzer:innen, die der Videokonferenz über andere als die unterstützten Plattformen beitreten, werden automatisch in den reinen Audiomodus versetzt.

Per Foto Blockade umgehen

Ein Problem bleibt freilich, dass sensible Informationen auch trotz der kommenden Microsoft-Funktion nach außen dringen und weiter geteilt werden können. Etwa, indem man einfach ein Foto von dem jeweiligen Bildschirminhalt aufnimmt.

Noch nicht bekannt ist, ob die Funktion bei Teams-Meetings künftig standardmäßig aktiviert ist. Oder, ob Meeting-Organisator:innen oder Administrator:innen das Feature eigens einschalten müssen.

Feature startet im Juli 2025

Was aus der Microsoft-Roadmap hervorgeht, ist, dass das neue Sicherheitsfeature im Juli 2025 an den Start gehen soll. Teams hat laut Microsoft weltweit mehr als 320 Millionen monatlich aktive Nutzer:innen in über 180 Märkten (Stand: 2024).