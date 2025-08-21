Microsoft-Umfrage zeigt: Deutsche Firmen lassen Mitarbeiter bei KI im Stich
KI nimmt bei immer mehr Beschäftigten in Deutschland eine größere Rolle ein. Knapp die Hälfte von ihnen nutzt laut Microsoft bereits regelmäßig KI im Job. Sehr viele fühlen sich von ihren Arbeitgeber:innen allerdings nicht ausreichend unterstützt, wenn es darum geht, ihre KI-Fertigkeiten zu verbessern.
Bisherige Weiterbildungen reichen nicht aus
Um genauer zu sein: 73 Prozent. Das ist eines der Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage von Microsoft. Befragt wurden im Juni 2025 2.500 deutsche Erwerbstätige.
Die 73 Prozent gaben an, nicht zu wissen, welche Lernangebote ihre Arbeitgeber:innen im Bereich KI bereitstellen. Nur 12 Prozent der Befragten bewerteten die bestehenden KI-Weiterbildungen ihrer Arbeitgeber:innen als effektiv. Laut Microsoft sollten die KI-Lernangebote „nicht nur bereitgestellt, sondern auch bedarfsgerecht, praxisnah und motivierend gestalten werden“.
27 Prozent fordern mehr Unterstützung im Umgang mit KI-Tools
Aus der Umfrage gehen auch konkrete Wünsche hervor, die Beschäftigte in Sachen KI haben. So möchten 28 Prozent der Befragten mehr Anwendungsbeispiele, die direkt auf ihren Fachbereich zugeschnitten sind, sprich: im konkretem Arbeitskontext stehen. 27 Prozent wünschen sich mehr Unterstützung im Umgang mit KI-Tools wie beispielsweise ChatGPT.
21 Prozent der Umfrageteilnehmer:innen gaben an, sich besonders für die juristischen Rahmenbedingungen beim Einsatz von KI zu interessieren. 12 Prozent wünschten sich mehr Informationen über KI-Agenten.
Vielen Beschäftigten fehlen grundlegende Kenntnisse
Eine Zahl aus der Umfrage macht aber auch deutlich, wie ausbaufähig das Thema KI in vielen Unternehmen noch ist. 21 Prozent der Befragten, also mehr als ein Fünftel, benötigen nach einigen Angaben noch eine grundlegende Einführung in KI. Bei zahlreichen Beschäftigten muss also erst noch die Basis geschaffen werden, um KI gewinnbringend im Job einsetzen zu können.
Die Allianz für KI-Kompetenz in Deutschland, ein Zusammenschluss von Unternehmen, Verbänden und Bildungseinrichtungen, die Anfang des Jahres gegründet wurde, will Beschäftigte in Deutschland fit für den Umgang mit KI machen. Sie plädiert dafür, „modulare, zielgruppenspezifische Lernangebote“ anzubieten, um KI im Job zu etablieren.