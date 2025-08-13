Microsoft-Vision für 2030: Warum Windows-Nutzer über diese KI-Idee den Kopf schütteln
KI-Agenten sind derzeit das große Ding in der Tech-Branche. Künftig sollen sie in Firmen als digitale Mitarbeiter:innen Routineaufgaben übernehmen können – die so entlasteten menschlichen Fachkräfte, so die Idee, sollen dann den Kopf für kreative Ideen frei haben.
KI-Agenten ins Meeting einladen
Der für Softwaresicherheit zuständige Microsoft-Vizepräsident David Weston sieht KI-Agenten in Zukunft auch in der IT-Sicherheit aktiv. Sie könnten per E-Mail kontaktiert werden und – virtuell – an Meetings teilnehmen, so der hochrangige Manager des Softwarekonzerns.
Weston sieht aber noch mehr Änderungen für die Zukunft, wenn es um Windows geht. 2030 würden PCs demnach nicht mehr per Maus und Tastatur bedient werden. Stattdessen sollen Nutzer:innen dann mit dem System sprechen und Anweisungen per Sprachbefehl geben, wie der Standard schreibt.
Bedienung ohne Maus und Tastatur
„Der Computer wird sehen, was wir sehen, und hören, was wir hören“, erklärt Weston seine Vision in einem Video. Die klassische PC-Bedienung per Maus und Tastatur werde sich schon in wenigen Jahren fremd anfühlen. Und zwar so fremd, wie der aktuellen Gen Z jetzt die Verwendung von MS-DOS vorkomme.
Die Idee, dass Windows-PCs künftig mit virtuellen Augen und Ohren ausgestattet werden könnte, bezeichnet Branchenbeobachter Martin Geuß von Dr. Windows als „Fiebertraum“. Wüsste Weston, wie Windows-Nutzer:innen ticken, so Geuß, wäre ihm klar, dass das bei ihnen „sämtliche Urängste triggert, bei der Arbeit am Computer überwacht und ausspioniert zu werden“.
Kritische Reaktionen auf Microsoft-Ideen
Die KI-Vision des Microsoft-Managers, die auch den Sicherheitsbereich betrifft, kam auch bei den Nutzer:innen selbst nicht gut an. Unter dem Video sammelten sich kritische Reaktionen, die etwa auf anhaltende Probleme bei aktuellen Windows-Versionen hinwiesen, die Microsoft nicht in den Griff kriege.
Die Leute wollten einfach nur ein simples Betriebssystem, das ihnen nicht im Weg stehe und ihnen nicht ständig neue Clouddienste aufzwingen wolle, kommentierte eine weitere Person. Zudem seien die Nutzer:innen genervt davon, dass KI in jeden Winkel der Tech-Welt implementiert werde.
Windows 2030: Wird die Vision wahr?
Ob Microsoft-Manager Weston mit seiner Vision recht behalten wird oder sich die kritischen Nutzer:innen durchsetzen werden, zeigt sich spätestens 2030. Insbesondere, was den Schutz der Privatsphäre und die Systemsicherheit angeht, muss Microsoft wohl noch Überzeugungsarbeit leisten.