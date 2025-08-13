Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
News
Verpasse keine News mehr!

Microsoft-Vision für 2030: Warum Windows-Nutzer über diese KI-Idee den Kopf schütteln

Microsoft-Manager David Weston hat über seine Visionen für die Windows-Zukunft geplaudert. Für 2030 stellt sich Weston etwa vor, dass PCs dank KI-Support ohne Maus und Tastatur bedient werden. Dafür erntet er jede Menge Häme und Kritik.

Von Jörn Brien
2 Min.
Artikel merken
Anzeige
Anzeige
Windows 2030 Tastatur

Auf eine Tastatur sollen Windows-Nutzer 2030 laut einer Microsoft-Vision verzichten können. (Bild: Shutterstock/tomeqs)

KI-Agenten sind derzeit das große Ding in der Tech-Branche. Künftig sollen sie in Firmen als digitale Mitarbeiter:innen Routineaufgaben übernehmen können – die so entlasteten menschlichen Fachkräfte, so die Idee, sollen dann den Kopf für kreative Ideen frei haben.

Anzeige
Anzeige

KI-Agenten ins Meeting einladen

Der für Softwaresicherheit zuständige Microsoft-Vizepräsident David Weston sieht KI-Agenten in Zukunft auch in der IT-Sicherheit aktiv. Sie könnten per E-Mail kontaktiert werden und – virtuell – an Meetings teilnehmen, so der hochrangige Manager des Softwarekonzerns.

Empfehlungen der Redaktion
Artikel wechseln

Weston sieht aber noch mehr Änderungen für die Zukunft, wenn es um Windows geht. 2030 würden PCs demnach nicht mehr per Maus und Tastatur bedient werden. Stattdessen sollen Nutzer:innen dann mit dem System sprechen und Anweisungen per Sprachbefehl geben, wie der Standard schreibt.

Anzeige
Anzeige

Bedienung ohne Maus und Tastatur

„Der Computer wird sehen, was wir sehen, und hören, was wir hören“, erklärt Weston seine Vision in einem Video. Die klassische PC-Bedienung per Maus und Tastatur werde sich schon in wenigen Jahren fremd anfühlen. Und zwar so fremd, wie der aktuellen Gen Z jetzt die Verwendung von MS-DOS vorkomme.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Die Idee, dass Windows-PCs künftig mit virtuellen Augen und Ohren ausgestattet werden könnte, bezeichnet Branchenbeobachter Martin Geuß von Dr. Windows als „Fiebertraum“. Wüsste Weston, wie Windows-Nutzer:innen ticken, so Geuß, wäre ihm klar, dass das bei ihnen „sämtliche Urängste triggert, bei der Arbeit am Computer überwacht und ausspioniert zu werden“.

Empfohlene redaktionelle Inhalte

Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Hinweis zum Datenschutz

Kritische Reaktionen auf Microsoft-Ideen

Die KI-Vision des Microsoft-Managers, die auch den Sicherheitsbereich betrifft, kam auch bei den Nutzer:innen selbst nicht gut an. Unter dem Video sammelten sich kritische Reaktionen, die etwa auf anhaltende Probleme bei aktuellen Windows-Versionen hinwiesen, die Microsoft nicht in den Griff kriege.

6 Bilder ansehen
Tech-Nostalgie aus den 90ern Quelle: Shutterstock/Vladimir Sukhachev

Die Leute wollten einfach nur ein simples Betriebssystem, das ihnen nicht im Weg stehe und ihnen nicht ständig neue Clouddienste aufzwingen wolle, kommentierte eine weitere Person. Zudem seien die Nutzer:innen genervt davon, dass KI in jeden Winkel der Tech-Welt implementiert werde.

Anzeige
Anzeige

Windows 2030: Wird die Vision wahr?

Ob Microsoft-Manager Weston mit seiner Vision recht behalten wird oder sich die kritischen Nutzer:innen durchsetzen werden, zeigt sich spätestens 2030. Insbesondere, was den Schutz der Privatsphäre und die Systemsicherheit angeht, muss Microsoft wohl noch Überzeugungsarbeit leisten.

Mehr zu diesem Thema
MIT Technology Review Büroausstattung Künstliche Intelligenz Microsoft Windows Meeting
Fast fertig!

Bitte klicke auf den Link in der Bestätigungsmail, um deine Anmeldung abzuschließen.

Du willst noch weitere Infos zum Newsletter? Jetzt mehr erfahren

Anzeige
Anzeige
Kommentare

Community-Richtlinien

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus!
Hallo und herzlich willkommen bei t3n!

Bitte schalte deinen Adblocker für t3n.de aus, um diesen Artikel zu lesen.

Wir sind ein unabhängiger Publisher mit einem Team von mehr als 75 fantastischen Menschen, aber ohne riesigen Konzern im Rücken. Banner und ähnliche Werbemittel sind für unsere Finanzierung sehr wichtig.

Schon jetzt und im Namen der gesamten t3n-Crew: vielen Dank für deine Unterstützung! 🙌

Deine t3n-Crew

Anleitung zur Deaktivierung
Artikel merken

Bitte melde dich an, um diesen Artikel in deiner persönlichen Merkliste auf t3n zu speichern.

Jetzt registrieren und merken

Du hast schon einen t3n-Account? Hier anmelden

Auf Mastodon teilen

Gib die URL deiner Mastodon-Instanz ein, um den Artikel zu teilen.

Community-Richtlinien

Wir freuen uns über kontroverse Diskussionen, die gerne auch mal hitzig geführt werden dürfen. Beleidigende, grob anstößige, rassistische und strafrechtlich relevante Äußerungen und Beiträge tolerieren wir nicht. Bitte achte darauf, dass du keine Texte veröffentlichst, für die du keine ausdrückliche Erlaubnis des Urhebers hast. Ebenfalls nicht erlaubt ist der Missbrauch der Webangebote unter t3n.de als Werbeplattform. Die Nennung von Produktnamen, Herstellern, Dienstleistern und Websites ist nur dann zulässig, wenn damit nicht vorrangig der Zweck der Werbung verfolgt wird. Wir behalten uns vor, Beiträge, die diese Regeln verletzen, zu löschen und Accounts zeitweilig oder auf Dauer zu sperren.

Trotz all dieser notwendigen Regeln: Diskutiere kontrovers, sage anderen deine Meinung, trage mit weiterführenden Informationen zum Wissensaustausch bei, aber bleibe dabei fair und respektiere die Meinung anderer. Wir wünschen Dir viel Spaß mit den Webangeboten von t3n und freuen uns auf spannende Beiträge.

Dein t3n-Team

Kommentar abgeben

Melde dich an, um Kommentare schreiben und mit anderen Leser:innen und unseren Autor:innen diskutieren zu können.

Anmelden und kommentieren

Du hast noch keinen t3n-Account? Hier registrieren