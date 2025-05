Microsoft weicht das Support-Aus von Windows 10 auf: Diese Apps bekommen noch drei weitere Jahre Updates

Für viele Windows-User:innen steht in diesem Jahr zwangsläufig ein Wechsel zu Windows 11 an. Denn Mitte Oktober endet der Support für Windows 10. Bislang dachten viele, dass Microsoft mit der Deadline einen klaren Schnitt machen würde. Wie Neowin berichtet, wird das Support-Aus von Windows 10 jetzt aber etwas aufgeweicht.

Windows 10 unterstützt weiterhin wichtige Microsoft-Apps

Denn in einem aktualisierten Support-Dokument schreibt Microsoft, dass „Microsoft-365-Apps, die unter Windows 10 laufen, noch drei Jahre nach dem Support-Ende von Windows 10 Sicherheits-Updates erhalten werden“. Dementsprechend könntet ihr Windows 10 also weiterhin für alle Aufgaben in Word, Outlook oder Excel nutzen, ohne euch über mögliche Sicherheitslücken Sorgen machen zu müssen.

Allerdings bedeutet dieser Satz wohl auch, dass Microsoft-365-Apps unter Windows 10 keine neuen Feature-Updates mehr erhalten werden. Ihr müsst also drei Jahre lang auf sämtliche Neuerungen verzichten, die Microsoft für seine Office-Anwendungen einführt. Zudem könnte es laut dem Support-Dokument von Microsoft unter Umständen zu Problemen bei dem verlängerten Update-Zeitraum kommen.

So heißt es, dass die Microsoft-365-Apps zwar weiterhin unterstützt werden, es aber durch das Support-Ende von Windows 10 zu Leistungs- und Stabilitätsproblemen kommen kann. Die Probleme könnten dabei im Laufe der Zeit immer gravierender werden. Da das Unternehmen nur noch Sicherheitsupdates für die Anwendungen verteilt, müssen Nutzer:innen wohl damit leben, dass die 365-Apps nicht mehr die volle Leistung bringen.

Dementsprechend rät Microsoft gerade Unternehmen, die 365-Apps nutzen, unbedingt auf Windows 11 umsteigen sollten, bevor die Deadline heranrückt. Als Privatperson habt ihr aber neben dem Update zu Windows 11 noch andere Möglichkeiten, die wir euch im verlinkten Ratgeber genau vorstellen. Zudem bietet Microsoft auch über das Support-Aus von Windows 10 weitere Updates an. Für diese müsst ihr dann allerdings tief in die Brieftasche greifen.

