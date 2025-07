Windows 11 25H2 bringt wenige neue Funktionen: Warum sich Nutzer trotzdem freuen dürften

Neues Windows-Update: Die Version 25H2 steht in den Startlöchern und wird voraussichtlich ab Oktober verfügbar sein. (Foto: Daniel Chetroni / Shutterstock.com)

Microsoft hat offiziell bestätigt, dass Windows 11 Version 25H2 im Herbst 2025 erscheint. Anders als frühere Versionssprünge handelt es sich um ein kleines „Enablement“-Update, das auf dem gleichen Entwicklungszweig wie 24H2 aufsetzt. Das ermöglicht eine Installation in wenigen Minuten und fokussiert sich auf Stabilität, Qualität und Bugfixes.

Anzeige Anzeige

Der Clou von 25H2: Es nutzt denselben Plattform- und Servicing-Stack wie 24H2. Das heißt, viele Bestandteile des neuen Updates sind bereits mit regelmäßigen kumulativen Updates auf dem PC vorhanden – in deaktiviertem Zustand.

Die finale Aktivierung erfolgt via sogenanntes Enablement Package (eKB) und erfordert nur einen kurzen Neustart.

Anzeige Anzeige

Expert:innen berichten, dass die Installation kaum länger dauert als ein monatliches Sicherheitsupdate – ein Pluspunkt gegenüber dem OS‑Swapping beim Update von 23H2 auf 24H2.

Bugfixes statt Feature‑Feuerwerk

Auch wenn keine spektakulären Neuerungen angekündigt wurden, nutzt Microsoft die Gelegenheit, die Stabilität im gesamten System zu verbessern. Im Fokus stehen langwierige Performance‑Bottlenecks im Daten-Explorer und in der Settings‑App – Probleme, die Nutzer:innen seit 24H2 dokumentiert haben. 25H2 soll diese unnötig langen Ladezeiten jetzt endlich beseitigen.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TargetVideo GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TargetVideo GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TargetVideo GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Als neue Features gibt es zum Beispiel ein Start‑Menü mit Raster‑ und Kategoriefunktionen. Außerdem soll das Betriebssystem erkennen, wann Nutzer:innen untätig oder nicht am Rechner sind und dann demenstprechend die CPU‑Leistung herunterfahren. Die Freischaltung des Upgrades via eKB bringt also einen Mix aus Qualitätskorrektur und kleinen Komfortoptimierungen.

Lifecycle‑Reset und Rollout‑Plan

Nach dem Update auf 25H2 beginnt der Support-Zähler neu: 24 Monate für Home/Pro, 36 Monate für Enterprise/Education.

Anzeige Anzeige

Der Rollout ist als gestufte Verteilung geplant: Insider:innen erhalten jetzt erste Vorabversionen, die breite Freigabe dürfte im September oder Oktober starten – rechtzeitig zum Support-Ende von Windows 10.

Windows 11 25H2 ist weniger ein großes „Feature-Megapaket“, sondern vielmehr ein cleveres Wartungsupdate: geringerer Installationsaufwand, längerer Support und gezielte Fehlerkorrekturen.

Erfolgreicher im Job: Diese Apps helfen bei der Karriere

23 Bilder ansehen Erfolgreicher im Job: Diese Apps helfen bei der Karriere Quelle: Mockuphone

Mehr zu diesem Thema