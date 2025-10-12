Langsame Systemperformance kann nerven. Microsoft verrät jetzt zwei Schritte, mit denen man für eine flüssigere Arbeitsleistung sorgen kann. (Symbolfoto: MAYA LAB/Shutterstock)

Viele Nutzer:innen kennen das Phänomen: Der PC wirkt langsam, obwohl keine großen Updates oder Programme laufen. Microsoft woll mit dem neuen Herbst-Update 25H2 die Performance weiter verbessern, doch auch Anwender:innen können Maßnahmen ergreifen, um das System schneller zu machen.

Denn Microsoft hat jetzt in einem offiziellen Support-Dokument bestätigt, dass die Ursache für einen träge arbeitenden Computer in Windows selbst liegen kann. Zwei Funktionen, die eigentlich Komfort bringen sollen, ziehen unter bestimmten Umständen spürbar Systemleistung ab – sowohl unter Windows 10 als auch unter Windows 11. Welche das sind, verrät Microsoft ebenfalls.

Windows: Leistungsbremse läuft im Hintergrund

Eine der betroffenen Funktionen arbeitet ständig im Hintergrund, meist unbemerkt: Die Onedrive-Synchronisierung. Der Cloud-Dienst gleicht kontinuierlich Dateien zwischen PC und Online-Speicher ab. Das ist zwar praktisch, aber auch ressourcenintensiv.

Vor allem bei großen Datenmengen oder schwächerer Hardware kann das zu erhöhter CPU- und Festplattenauslastung führen. Microsoft empfiehlt, die Synchronisierung testweise zu pausieren, um zu prüfen, ob der Rechner danach wieder flüssiger läuft.

Bessere Windows-Performance: Visuelle Effekte abstellen

Die zweite Ursache liegt in der Darstellung des Systems: visuelle Effekte. Animationen, Transparenzen und Übergänge machen Windows zwar ansprechender, kosten aber Rechenleistung.

Gerade ältere Geräte oder Systeme mit begrenzten Ressourcen geraten dadurch ins Stocken. Microsoft rät deshalb, diese Effekte gegebenenfalls in den Einstellungen zu deaktivieren.

Das Betriebssystem sieht dann ein bisschen weniger schick aus, bringt aber spürbar mehr Leistung. Gerade für viele Anwender:innen mit älteren PCs dürfte da eine Prioritätensetzung von Performance über Optik nicht schwerfallen.

Kleine Maßnahmen, große Wirkung

Beide Empfehlungen sind simpel, können aber laut Microsoft spürbare Verbesserungen bringen. Wer regelmäßig mit langsamer Reaktion oder hoher Systemauslastung kämpft, sollte Onedrive kurzzeitig stoppen und visuelle Spielereien reduzieren.

