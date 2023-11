Microsoft macht die schöne Windows-XP-Wiese zum hässlichen Weihnachtspullover

Echte Microsoft-Fans können sich auch in diesem Jahr einen Traum aus Acryl und Baumwolle erfüllen. Der Ugly Christmas-Sweater ist zum Verkauf freigegeben und optisch genauso fragwürdig, wie es sich für die traditionell „hässlichen Weihnachtspullis“ gehört.

Das Motiv in diesem Jahr: grüne Wiesen mit blauem Himmel und strahlend weißen Wölkchen. Als nette Details haben die Designer:innen noch den blau umrandeten Mauszeiger eingearbeitet sowie die Bündchen in eben jenem Blau gehalten, das einst die Taskleiste von Bliss bildete.

Für europäische Käufer:innen tickt die Uhr

So nämlich lautete der Name des Standard-Hintergrundbildes von PCs, die ab Oktober 2001 mit dem Betriebssystem Windows XP liefen. Wer jetzt nostalgisch geworden ist und Weihnachten im Nerd-Chic verbringen will, muss zumindest in Europa einen stattlichen Preis dafür zahlen.

Kaufen kann man den Pullover in den Größen S bis XXXL, von denen die meisten inzwischen schon vergriffen sind, nämlich nur im US-Onlineshop von Microsoft. Und so kommen zu den 70 Euro für den Ugly Christmas-Sweater noch Versandkosten von 28 Euro und Steuern von rund 19 Euro obendrauf.

Ein Teil der Einnahmen wird gespendet

Wem der Spaß also knapp 117 Euro wert ist, dürfte den Pulli aber tatsächlich noch rechtzeitig zu Weihnachten geliefert bekommen. Und wie in den Vorjahren wird zumindest ein Teil des Geldes gespendet.

Laut Microsoft unterstützt der Konzern in diesem Jahr die gemeinnützige Naturschutzorganisation The Nature Conservancy mit 100.000 US-Dollar. Deren Ziel ist es, möglichst viel Land- und Meeresfläche unter Naturschutz zu stellen und damit eine größtmögliche Biodiversität zu erhalten.

Hässliche Pullover mit schräger Tradition

Wessen Geschmack Microsoft in diesem Jahr eher nicht getroffen hat, dürfte sich vielleicht mit noch mehr Schaudern an das letztjährige Motiv erinnern: 2022 prangte Clippy alias Karl Klammer auf dem Weihnachtspullover. Weitere Motive der Vorjahre: das Kultspiel Minesweeper, die Grafiksoftware Paint sowie die Betriebssysteme Windows XP und Windows 95.

Die Wurzeln der ironisch getragenen „hässlichen Weihnachtspullover“ liegen laut Hessische/Niedersächsische Allgemeine im Großbritannien der 1980er-Jahre, wo sie zuerst an TV-Moderator:innen gesichtet wurden. Danach sprangen die US-Amerikaner auf den Zug auf, die die Tradition bis heute verfeinert haben.

Dort gibt es seit 2017 sogar den „National Ugly Christmas Sweater Day“. Dieser wird immer am dritten Freitag im Dezember gefeiert, in diesem Jahr also am 15.

