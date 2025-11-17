Microsofts KI-Chef warnt: Deshalb sollte AGI ein „Anti-Ziel“ sein

Mustafa Suleyman hat sich schon mehrfach kritisch zur Entwicklung einer AGI geäußert. Wie Business Insider berichtet, legte er in einer Episode des „Silicon Valley Girl Podcast“ jetzt noch einmal nach. Laut dem KI-Chef von Microsoft berge es erhebliche Risiken, wenn KI-Systeme zu menschlich erscheinen. Mit seinem Team habe er sich daher das Ziel gesetzt, eine „humanistische Superintelligenz“ zu entwickeln.

Expert:innen warnen vor den Risiken von AGI

Derzeit scheint im Silicon Valley ein regelrechter Wettlauf um die Entwicklung einer AGI, also einer Künstlichen Superintelligenz, die den Menschen in allen Bereichen übertrifft, stattzufinden. Wann genau dieses Stadium erreicht wird, ist allerdings umstritten. Während OpenAI-CEO Sam Altman schon Ende letzten Jahres andeutete, dass sein Unternehmen möglicherweise kurz vor einer AGI stehe, rechnen andere wie der Robotik-Experte Rodney Brooks damit, dass es noch Jahrhunderte dauern könnte. Gleichzeitig mehren sich die kritischen Stimmen. Sie fragen, ob AGI überhaupt das Ziel sein sollte – selbst innerhalb der KI-Industrie.

Besonders viel Aufmerksamkeit erhielten zuletzt die Aussagen von Chen Deli. Er ist leitender Forscher bei dem chinesischen KI-Startup Deepseek, das von der Regierung in Peking gerne als Vorzeigeunternehmen für die technologische Stärke des Landes präsentiert wird. Bislang zeigte sich das Management zurückhaltend. Umso überraschender war Delis Auftritt auf der World Internet Conference im chinesischen Wuzhen, bei dem er davor warnte, dass KI die Gesellschaft vor existenzielle Herausforderungen stellen könne. Unternehmen, die KI-Modelle entwickeln, müssten sich dieser Risiken bewusst sein und aktiv eine schützende Rolle für die Menschheit übernehmen.

Die negativen Folgen werden immer deutlicher

Auch Microsofts KI-Chef Mustafa Suleyman ist für seine kritische Perspektive bekannt. So warnte er im August vor den Gefahren, die entstehen können, wenn Chatbots zu empathisch wirken und Nutzer:innen eine starke emotionale Bindung zu ihnen aufbauen. In dem aktuellen Podcast-Interview geht er noch einen Schritt weiter und betont, dass das Erreichen einer AGI für Unternehmen ein „Anti-Ziel“ sein müsse. Eine Superintelligenz, die weit über menschliche Fähigkeiten hinaus agiert, ist für ihn keine wünschenswerte Zukunftsvision. „Es wäre sehr schwierig, so etwas zu kontrollieren oder mit unseren Werten in Einklang zu bringen”, so Suleyman.

Bevor er 2024 CEO von Microsoft AI wurde, war Suleyman unter anderem an der Gründung des KI-Startups Deepmind beteiligt, das inzwischen von Google übernommen wurde. Mit seinem heutigen Team möchte er eine „humanistische Superintelligenz“ entwickeln – also ein System, das die Interessen der Menschen stärkt, statt zu einem Risiko zu werden. Wie schwerwiegend die Folgen unregulierter KI sein können, zeigt sich immer deutlicher: In den USA haben mittlerweile acht Familien OpenAI verklagt, da sie ChatGPT eine Mitschuld am Suizid ihrer Angehörigen geben. In der Klage heißt es, OpenAI habe Sicherheitsprüfungen bewusst verkürzt, um das KI-Modell GPT-4o schneller auf den Markt zu bringen.

KI gaukelt menschliche Empfindungen nur vor

Aber nicht nur Menschen mit psychischen Vorerkrankungen sind durch KI gefährdet. Auch gesunde Nutzer:innen können negative Folgen erleben. So zeigt beispielsweise eine Studie der Brigham Young University, dass Menschen, die eine romantische Beziehung zu einer KI pflegen, sich tendenziell einsamer und depressiver fühlen. Zudem berichten Jugendliche zunehmend, dass sie die digitale Welt der Realität vorziehen, was Expert:innen zufolge insbesondere die Beziehungen männlicher Teenager zum anderen Geschlecht beeinträchtigen könnte. „Diese Dinge leiden nicht. Sie empfinden keinen Schmerz”, meint Microsofts KI-Chef Suleyman. „Sie simulieren lediglich hochwertige Konversationen.” Deshalb sei der Anschein einer empfindsamen KI eine gefährliche Illusion.

