Militärtechnik im Ukraine-Krieg: Wie dieser Funkspezialist russische Drohnen stört

Serhii „Flash“ Beskrestnov hasst es, an die Front zu gehen. Die Risiken schrecken ihn ab. „Ich mache das wirklich nicht gerne“, sagt er. Aber um seine selbstdefinierte Aufgabe im russisch-ukrainischen Krieg zu erfüllen, ist es seiner Meinung nach unerlässlich, die relative Sicherheit seines Hauses in einem Vorort nördlich der Hauptstadt gegen Orte einzutauschen, an denen die Aussicht auf den Tod viel unmittelbarer ist. „Von Kiew aus“, sagt er, „sieht niemand die wirkliche Situation.“