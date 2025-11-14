Milliardeninvestitionen in KI: Steuert die Tech-Branche in eine neue Blase?

Der KI-Boom ist eine große Wette auf die Zukunft. Firmen wie OpenAI, der Entwickler von ChatGPT, investieren massiv in die notwendige Infrastruktur: teure Hochleistungschips und riesige Rechenzentren. Gleichzeitig erzielen die Entwickler der KI-Modelle noch keine Gewinne.

OpenAI hat zwar 800 Millionen aktive Nutzer, aber nur etwa 5 Prozent zahlen für das KI-Tool. Wie das Unternehmen künftig Gewinne erzielen wird, ist unklar. Immer mehr KI-Modelle konkurrieren zudem um die Gunst der Nutzer. Wer das Rennen um das beste KI-Modell gewinnt, ist noch offen.

Am Finanzmarkt warnen Experten daher immer lauter vor einem möglichen Platzen der KI-Blase oder zumindest vor deutlichen Kurskorrekturen. Selbst Microsoft-Gründer Bill Gates vergleicht den aktuellen KI-Boom mit der Dotcom-Blase. Damals hatten einige Unternehmen Erfolg, viele Nachahmer scheiterten jedoch und verbrannten Kapital. Gates bezeichnet KI zwar als die größte technische Entwicklung, die er je erlebt hat, warnt jedoch, dass viele KI-Investitionen sich als Sackgasse erweisen könnten. Selbst OpenAI-Chef Sam Altman hat bereits vor überzogenen Erwartungen an die KI gewarnt.

Gigantische Investitionen – aber kaum Gewinne

Die Bewertungen von Firmen wie Nvidia, die vom KI-Boom profitieren, sind noch auf Rekordniveau. Doch die Zweifel, ob die neue Technologie ihre hohen Versprechen in Bezug auf Disruption und Effizienz halten kann, nehmen zu. Eine Studie des Massachusetts Institute of Technology (MIT) zeigt, dass bisher nur fünf Prozent der untersuchten KI-Projekte messbare Ergebnisse geliefert haben. Die meisten Projekte kamen nicht über die Pilotphase hinaus.

Im dritten Quartal 2025 investierten die vier großen Tech-Konzerne Amazon, Google, Meta und Microsoft zusammen 113,4 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur, ein Anstieg von 75 Prozent im Jahresvergleich. Für das Gesamtjahr planen die Tech-Giganten Investitionen von etwa 320 Milliarden Dollar.

Doch selbst die starken Quartalszahlen der Big Tech reichen mitunter nicht mehr aus, solange sie die extremen Erwartungen nicht übertreffen oder wenn steigende Kosten die zukünftigen Margen bedrohen. So verlor etwa Meta trotz eines Umsatzwachstums von 26 Prozent nach Veröffentlichung der Zahlen um dritten Quartal 2025 etwa 7 Prozent an Börsenwert. Auch der Kurs der Nvidia-Aktie sank trotz Rekordgewinnen, weil sich die Wachstumsrate halbierte.

Dabei tun die Firmen schon viel, um ihre Bilanzen gut aussehen zu lassen. Investorenlegende Michael Burry kritisiert vor kurzem die Art und Weise, wie Hyperscaler teure Anschaffungen wie Server oder Chips über mehrere Jahre abschreiben. Burry, bekannt als Shortseller, der die Subprime-Krise korrekt vorhersagte, wettet aktuell auf fallende Aktienkurse bei Nvidia und Co. Auf seinem X-Account erklärt er, warum ihn die Bilanzen der Firmen aufhorchen lassen.

Die Unternehmen können die Nutzungsdauer von Chips und Rechenzentren selbst bestimmen, davon hängt ab, wie viel Kosten pro Jahr in der Gewinnrechnung erscheinen. Wenn ein Unternehmen die Nutzungsdauer also künstlich verlängert, dann verteilt es die Kosten auf mehr Jahre, die jährlichen Abschreibungen wirken kleiner – und der Gewinn sieht höher aus, als er tatsächlich ist.

“Meinen Schätzungen zufolge werden sie die Abschreibungen im Zeitraum 2026–2028 um 176 Milliarden US-Dollar unterschätzen”, schreibt Burry auf seinem X-Acount. Bis 2028 werde Oracle die Gewinne um 26,9 Prozent und Meta um 20,8 Prozent überbewerten.

Kreisgeschäfte verstärken die Abhängigkeit

Viele KI-Firmen investieren nicht nur in Rechenzentren, sondern auch in ihre eigenen Kunden, was zu gegenseitigen Verflechtungen führt – und bei Kurskorrekturen gefährlich werden könnte.

Microsoft etwa steckte 13 Milliarden Dollar in OpenAI und erhielt das Geld indirekt zurück, weil OpenAI dafür Microsofts Clouddienste buchte. CoreWeave liefert Rechenleistung im Wert von 22 Milliarden Dollar und begleicht einen Teil davon über Aktiengewinne, die OpenAI zufallen. Oracle errichtet für 300 Milliarden Dollar Serverfarmen für OpenAI und bekommt im Gegenzug genau diese Summe für deren Nutzung zurück.

AMD verkauft Chips im Wert von bis zu 100 Milliarden Dollar, räumte OpenAI dafür aber Optionen auf rund zehn Prozent seiner Aktien ein – was den Kurs steigen ließ und OpenAI erst die Mittel verschaffte, um die Chips zu kaufen. Auch Chiphersteller Nvidia will bis zu 100 Milliarden Dollar bei OpenAI investieren – und profitiert natürlich davon, dass das Ki-Unternehmen das Kapital nutzt, um seine Chips zu kaufen.

Mit den Milliarden-Deals steigt die gegenseitige Abhängigkeit – während OpenAI immer noch Milliardenverluste macht und die eingegangenen Verpflichtungen eigentlich nicht bedienen kann.

Die Deals erinnern an Praktiken kurz vor dem Dotcom-Crash: Auch damals finanzierten Unternehmen ihre eigenen Kunden und erzeugten so künstliche Nachfrage. Lucent Technologies etwa vergab zwischen 1999 und 2000 rund 7 Milliarden Dollar an junge Telekomfirmen. Als viele davon insolvent gingen, musste Lucent 4,7 Milliarden Dollar abschreiben und verlor mehr als 95 Prozent seines Börsenwerts. Nortel Networks schrieb später über 19 Milliarden Dollar ab, Cisco 2,5 Milliarden Dollar – beide hatten zuvor ebenfalls ihre Kundschaft mit Krediten gestützt.

Big Tech braucht Fremdkapital

Das Problem vieler vom KI-Boom getriebener Unternehmen: Die Investitionen wachsen gerade schneller als ihre verfügbaren Mittel. Laut der Investmentbank Morgan Stanley entsteht bis 2028 eine Finanzierungslücke von 1,5 Billionen Dollar. Daher nehmen die Tech-Konzerne, die bislang neue Projekte lieber aus der eigenen Tasche finanziert haben, immer mehr Fremdkapital auf.

Für die Finanzierung der gigantischen Rechenzentren greifen Unternehmen wie Meta auf spezielle Projektgesellschaften (Special Purpose Entity, SPE) zurück, um die eigene Bilanz zu schonen. Die Rechenzentren werden über diese Gesellschaften finanziert, sodass die Schulden nicht in den eigenen Bilanzen auftauchen. Die künftigen Mieteinnahmen, zu denen sich die Tech-Konzerne für einen langen Zeitraum verpflichten, dienen als Basis für Anleihen.

Meta legte Ende Oktober eine Anleihe im Wert von 30 Milliarden Dollar auf, um in Rechenzentren zu investieren. Insgesamt haben sich Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft und Oracle in diesem Jahr schon 93 Milliarden Dollar bei Anleiheinvestoren geliehen.

Die Anleihen sind extrem gefragt: Das Meta-Bond-Angebot wurde mit rund 125 Milliarden Dollar an Orders um mehr als das Vierfache überzeichnet, ein Rekord am US-Unternehmensanleihemarkt. Das zeigt erst einmal als Vertrauen der Investoren in die langfristige Wachstumsperspektive von Big Tech und deren Fähigkeit, auch im KI-Investitionswettlauf solide Cashflows zu generieren, gewertet werden.

Schattenbanken könnten zum Problem werden

Morgan Stanley geht davon aus, dass die Finanzierungslücke der KI-Infrastruktur durch einen Mix unterschiedlicher Kapitalquellen geschlossen wird: 200 Milliarden Dollar durch unbesicherte Anleihen von Tech-Unternehmen, 150 Milliarden Dollar durch Verbriefungsmärkte, weitere 800 Milliarden Dollar durch private Kreditvergabe durch spezielle Fonds außerhalb klassischer Banken und der Rest durch andere Kapitalquellen wie Staatsfonds, Private Equity oder Risikokapitalgeber.

Dass immer mehr Geld in solche Schattenbanken fließt, schafft blinde Flecken für Regulatoren. Der IWF warnte vor kurzem, dass die Begeisterung für führende KI-Unternehmen die Marktkonzentration weiter verschärfen und die Preise von Risikoanlagen „deutlich über die fundamentalen Werte“ hinaustreiben könnte.

Nur solange die Finanzierung weitgehend eigenkapitalbasiert bleibe, dürfte ein KI-Crash vor allem Aktionäre treffen. Schrumpft jedoch der Eigenkapitalanteil weiter und übernimmt Fremdkapital, vor allem aus dem Private-Credit-Bereich, befürchtet der IWF, dass systemische Schocks auch das traditionelle Finanzsystem erfassen könnten.

Das Ausmaß des KI-Booms ist allerdings laut IWF-Daten noch deutlich kleiner als in der Dotcom-Ära: Seit 2022 seien KI-bezogene Investitionen um weniger als 0,4 Prozent der US-Wirtschaftsleistung gestiegen, verglichen mit einem Anstieg von 1,2 Prozent zwischen 1995 und 2000.