Milliarden in Bitcoin: Wie Trump Media vom Krypto-Hype profitieren will

Die Trump Media & Technology Group, die Firma hinter der Social-Media-Plattform Truth Social und dem TV-Streaming-Dienst Truth+, hat ihr Krypto-Engagement auf einen Milliardenbetrag ausgebaut.

Das Unternehmen hat Bitcoin und damit verbundene Wertpapiere im Wert von rund zwei Milliarden US-Dollar erworben. Darüber hinaus wurden rund 300 Millionen US-Dollar in eine Optionsstrategie für Bitcoin-bezogene Wertpapiere investiert. Trump Media plant weiterhin, Bitcoin und Litecoin-bezogene Vermögenswerte zu erwerben. Abhängig von den Marktbedingungen wolle man die Optionen in Bitcoin umwandeln, heißt es in einer Mitteilung.

Was ist die Bitcoin-Treasury-Strategie?

Damit setzt Trump Media eine Bitcoin-Treasury-Strategie um, die bereits im Mai 2025 mit einer Kapitalaufnahme von 2,5 Milliarden US-Dollar vorbereitet wurde. Dabei investieren Unternehmen mit ihren Erlösen oder mit Fremdkapital in die Kryptowährung, um von den Kursgewinnen zu profitieren.

Mit dem Ansatz ist Trump Media in guter Gesellschaft: Immer mehr Unternehmen orientieren sich an der Strategie von Michael Saylor, der mit seinem Unternehmen MicroStrategy (heute: Strategy) seit 2020 kontinuierlich in die Kryptowährung investiert hat und mittlerweile über 600.000 Bitcoin im Wert von etwa 65 Milliarden US-Dollar besitzt.

Die Investition sichere die finanzielle Unabhängigkeit des Unternehmens und schütze es “vor Diskriminierung durch Finanzinstitute” erklärte Devin Nunes, CEO und Präsident von Trump Media in der Mitteilung. Außerdem würden Synergien mit dem Utility Token geschaffen, der bald im Truth Social-Ökosystem eingeführt werden soll.

Anders als Saylors „Bitcoin-only“-Ansatz verfolgt Trump Media allerdings auch eine breitere Krypto-Strategie. So plant das Unternehmen einen eigenen Utility Token für das Truth-Social-Ökosystem, bereitet Bitcoin- und Ethereum-ETFs vor und betreibt mit Truth.Fi eine FinTech-Plattform mit 250 Millionen US-Dollar Investitionskapital.

Trump Media ist nicht das einzige Unternehmen mit Verbindungen zur Familie des US-Präsidenten Donald Trump, das auf Investitionen in Bitcoin setzt: Auch PSQ Holdings, in dessen Vorstand Donald Trump Jr. sitzt, kündigte an, eine Strategie für digitale Vermögenswerte zu prüfen.

Politik trifft Profit: Ein „Krypto-Präsident“ mit Eigeninteresse

Trump treibt als selbsternannter “Krypto-Präsident” eine wohlwollende Regulierung der Kryptobranche voran, steht aber auch in der Kritik, weil seine Familie selbst stark in diesen Bereich investiert. Laut Nachrichtenagentur Bloomberg haben die Trumps seit der US-Wahl im November ihr Kryptovermögen um 620 Millionen Dollar steigern können.

So betreiben die Trumps unter anderem die DeFi-Plattform World Liberty Financial, die bereits 550 Millionen US-Dollar durch Token-Verkäufe eingenommen hat. Im Januar 2025 wurden außerdem die Memecoins $TRUMP und $MELANIA lanciert – reine Spekulationsobjekte ohne praktischen Nutzen, die in den ersten drei Wochen allerdings etwa 350 Millionen US-Dollar Gewinn gemacht haben.

Die Aktien von Trump Media stiegen nach der jüngsten Ankündigung leicht und notierte zuletzt bei rund 20 US-Dollar – allerdings ist der Kurs seit Jahresbeginn auch um etwa 40 Prozent gefallen.

