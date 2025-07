Milliardengeschäft Longevity: So wollen Firmen künftig mit Anti-Aging verdienen

Das klare Wasser der Adria säumt verwinkelte Buchten. Direkt hinter hellen Sandstränden zieht sich dichter Wald die Berge hinauf. Die Luštica Bay in Montenegro ist ein malerischer Ort, an dem sich Anfang 2023 rund 200 handverlesene Gäste aus aller Welt treffen. Sie diskutieren in einer sogenannten Pop-up-Stadt namens „Zuzalu“, wie sie einen Staat gründen könnten, der mit allen Mitteln die Langlebigkeit fördert. Zwei Monate dauert ihr Treffen, und es wird nicht das letzte bleiben. Im vergangenen Jahr organisierte die gut vernetzte, internationale Community einen weiteren Austausch: die Zelar.city in Berlin. Und von Ende Juni bis August zieht es die Langlebigkeits-Enthusiasten nach San Francisco. Ihr Ziel ist auch dort, einen Ort zu schaffen, an dem der Tod „optional“ wird.