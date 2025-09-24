Generative KI im Unternehmen: Nur 5 von 100 Projekten bringen messbare Erfolge

Hohe Kosten, wenig Ertrag: firmeninterne KI bringt in den meisten Unternehmen keinen Nutzen. Foto: August_0802 / Shutterstock.com)

Unternehmen investieren weltweit zwischen 30 und 40 Milliarden US-Dollar in generative KI – doch fast alle Projekte scheitern. Laut einer aktuellen MIT-Studie berichten 95 Prozent der Firmen von keinem messbaren Ertrag.

Das Problem: Unternehmen wollen einerseits technologisch am Ball bleiben, andererseits herrscht bei der Implementierung große Ahnungslosigkeit.

Gen-AI-Kluft: Nur wenige profitieren von hauseigener KI

Untersucht wurden zwischen Januar und Juni 2025 rund 300 öffentliche KI-Implementierungen. Außerdem haben die Forschenden 153 Interviews mit Führungskräften aus verschiedenen Branchen ausgewertet. Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass es nur fünf Prozent der Pilotprojekte schaffen, wirklichen Nutzen für das jeweilige Unternehmen zu erzeugen.

Die Forschenden sprechen von einer „GenAI-Kluft“. Gemeint ist die Lücke zwischen einer sehr kleinen Gruppe von Unternehmen, die produktiv von KI profitieren, und der großen Mehrheit, die in endlosen Pilotphasen stecken bleibt.

Für die meisten Organisationen wirkt sich das direkt auf die Gewinn- und Verlustrechnung aus: Messbare Effekte bleiben aus, trotz hoher Investitionen.

Consumer-KI boomt – Unternehmens-KI scheitert

Während sich firmeninterne KI-Projekte regelmäßig als Rohrkrepierer erweisen, erfreuen sich Modelle im Consumer-Bereich aber großer Beliebtheit. Laut Studie nutzen 80 Prozent der befragten Organisationen Tools wie ChatGPT oder Microsoft Copilot.

Knapp 40 Prozent haben solche Dienste sogar offiziell eingeführt. Diese Systeme steigern vor allem individuelle Produktivität – etwa beim Texten, Programmieren oder Präsentieren, doch eine echte Transformation ganzer Unternehmen bleibt bislang aus.

Milliardeninvestitionen ohne klare Strategie

Die Autor:innen der MIT-Studie sehen das Problem weniger in der Technologie selbst als in ihrer Umsetzung. Firmen überschätzen den kurzfristigen Nutzen von Eigenentwicklungen und unterschätzen die Herausforderungen bei Integration, Governance und Skalierung.

Ohne klare Strategie verpuffen Milliardenbeträge in Projekten, die kaum über den Teststatus hinauskommen. Gleichzeitig wächst der Druck: Wer den Sprung aus der Pilotphase nicht schafft, läuft Gefahr, dauerhaft den Anschluss an Wettbewerber zu verlieren.

